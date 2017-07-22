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Apple будет сотрудничать со сторонними мастерскими по ремонту Mac

17 августа 2020, 19:38




Скоро пользователям Mac будет гораздо проще найти ремонтную мастерскую под свои устройства. Apple заявила, что теперь будет сертифицировать сторонние ремонтные мастерские, а также предоставлять им необходимые запчасти и обучать персонал.

Apple будет сотрудничать со сторонними мастерскими по ремонту Mac


В прошлом году Apple начала аналогичную программу с мастерскими по ремонту iPhone в США, затем эта программа расширилась на страны Европы и США. Сообщается, что в общей сложности к ней подключились 140 предприятий с 700 филиалами. Apple также сотрудничает с Best Buy, предлагая сертифицированный ремонт через свои магазины.



Расширенная программа ремонта - это победа для защитников права на ремонт, которые уже давно призывают Apple облегчить третьим лицам ремонт своих продуктов. Эти изменения должны продлить срок работы продуктов Apple и дать клиентам уверенность в том, что они получают надежный сервис.

Вероятно, починить Mac проще, чем iPhone, поэтому кажется странным, что Apple сначала не занималась ремонтными мастерскими именно для Mac. В любом случае, это может быть особенно хорошей новостью для тех, кто сейчас использует свой Mac для удаленной работы, и ему проще обратиться к сторонней компании, чем в Apple store.



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