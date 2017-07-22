Lenovo представила новый монитор ThinkVision с 27-дюймовым экраном. Он имеет полноэкранный дизайн с почти нулевыми рамками. Дисплей имеет разрешение 2K, цветопередачу на уровне 99% Rec.709, 99% - sRGB и 85% - DCI-P3, а также может похвастаться заводской калибровкой ΔE<2.
Lenovo ThinkVision оснащается портом Type-C и эргономичной подставкой, которая позволяет легко регулировать положение экрана по желанию. В подставке монитора имеется паз, который также может быть использован для хранения мобильного телефона.
Цена Lenovo ThinkVision 27 - $274 (20 000 руб.).
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