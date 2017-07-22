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Lenovo представила доступный 27-дюймовый монитор ThinkVision

17 августа 2020, 20:56




Lenovo представила новый монитор ThinkVision с 27-дюймовым экраном. Он имеет полноэкранный дизайн с почти нулевыми рамками. Дисплей имеет разрешение 2K, цветопередачу на уровне 99% Rec.709, 99% - sRGB и 85% - DCI-P3, а также может похвастаться заводской калибровкой ΔE<2.

Lenovo представила доступный 27-дюймовый монитор ThinkVision


Lenovo ThinkVision оснащается портом Type-C и эргономичной подставкой, которая позволяет легко регулировать положение экрана по желанию. В подставке монитора имеется паз, который также может быть использован для хранения мобильного телефона.

Lenovo представила доступный 27-дюймовый монитор ThinkVision


Цена Lenovo ThinkVision 27 - $274 (20 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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