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Известный индийский бренд смартфонов Micromax возвращается на рынок

17 августа 2020, 22:27




Известный индийский бренд смартфонов, который был некогда очень популярен особенно в Индии, но затем был подвинут Xiaomi и Realme, готов вернуться на Олимп. Об этом сообщили в компании, сделав пафосное 90-секундное видео в Twitter, где сообщается о давней зависимости Индии от других стран и воспрянувшем от гнета гигантском слоне.

Известный индийский бренд смартфонов Micromax возвращается на рынок


Соучредитель Micromax Рахул Шарма сообщил, что они будут анонсировать несколько смартфонов, и ожидается, что некоторые из них будут принадлежать к категории начального и среднего уровня. Смартфоны будут работать на чипсете MediaTek серии Helio G, которую мы видели в ряде смартфонов от Realme и Xiaomi/Redmi.



Шарма также добавил, что к концу 2021 года компания планирует инвестировать 5 миллиардов индийских рупий в НИОКР. Исследования и разработки на самом деле очень важны для любой компании, особенно для той, которая работает на таком конкурентном рынке, как индустрия смартфонов.

Последним телефоном Micromax был iOne Note, запущенный в октябре прошлого года. Мы ожидаем, что первый смартфоны компании будут анонсированы уже в следующем месяце.



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