Epic Games подала еще один иск против Apple. Разработчик Fortnite теперь судится с Apple за то, что она якобы отомстила ему за другой иск на прошлой неделе. Apple не только удалила игру из App Store, но и сообщила Epic, что 28 августа она заблокирует все учетные записи разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки iOS и Mac.
Epic утверждает, что удаление Fortnite из App Store в сочетании с прекращением действия учетных записей разработчиков, скорее всего, приведет к непоправимому ущербу для Epic. Компания добавляет, что отключение доступа к инструментам разработки также влияет на программное обеспечение, такое как Unreal Engine Epic, которое она предлагает сторонним разработчикам и которое никогда не нарушало никакой политики Apple.
Как заявили в Epic Games, не довольствуясь простым удалением Fortnite из App Store, Apple атакует весь бизнес Epic в целом. Оставленные без контроля действия Apple нанесут непоправимый ущерб репутации Epic среди пользователей Fortnite и будут иметь катастрофические последствия для будущего отдельного бизнеса Unreal Engine.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".