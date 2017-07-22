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Apple собирается отключить Epic Games от инструментов разработки на iOS и Mac

17 августа 2020, 23:00




Epic Games подала еще один иск против Apple. Разработчик Fortnite теперь судится с Apple за то, что она якобы отомстила ему за другой иск на прошлой неделе. Apple не только удалила игру из App Store, но и сообщила Epic, что 28 августа она заблокирует все учетные записи разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки iOS и Mac.

Apple собирается отключить Epic Games от инструментов разработки iOS и Mac


Epic утверждает, что удаление Fortnite из App Store в сочетании с прекращением действия учетных записей разработчиков, скорее всего, приведет к непоправимому ущербу для Epic. Компания добавляет, что отключение доступа к инструментам разработки также влияет на программное обеспечение, такое как Unreal Engine Epic, которое она предлагает сторонним разработчикам и которое никогда не нарушало никакой политики Apple.



Как заявили в Epic Games, не довольствуясь простым удалением Fortnite из App Store, Apple атакует весь бизнес Epic в целом. Оставленные без контроля действия Apple нанесут непоправимый ущерб репутации Epic среди пользователей Fortnite и будут иметь катастрофические последствия для будущего отдельного бизнеса Unreal Engine.



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