Как сообщает издание Hindustan Times, будущий смартфон iPhone 12 будет оснащен модернизированным датчиком ToF, новые функции которого защищены патентом. Сообщается о его высоком быстродействии, что позволяет собирать в четыре раза больше данных, чем было доступно до сих пор на других моделях.
ToF камера (Time-of-flight) - это видеокамера особого типа. Она способна формировать так называемый дальностный портрет. Отличие от обычной камеры состоит в том, что в качестве пикселей в создаваемом изображении сохраняются не параметры цвета, а характеристики дальности от экрана до точки съемки.
Первое, что улучшит новый датчик ToF - это реализация алгоритма Face ID. Благодаря росту производительности, станет доступна более качественная реализация для сцен дополненной реальности и навигации. Ожидается, что новый iPhone 12 сможет создавать портретные снимки с более высоким качеством, будет серьезно улучшена реализация эффекта размытия фона.
Но эксперты ждут и качественно новых решений. Главное ожидание - это развитие аппарата жестов управления. Уже сейчас пользователь может управлять функциями смартфона с помощью ограниченного набора жестов. Ожидается, что скоро управление через жесты станет неотъемлемой частью работы с приложениями, например, для их временной перенастройки под особенности текущего момента.
Развитие функциональности применения жестов уже было запущено компанией Google, выпустившей смартфон Pixel 4. Поддержка новых жестов была заложена в чип Soli. В то же время, многие пользователи сообщают о многочисленных проблемах, связанных с применением новых жестов. Похоже, что Google собирается даже отказаться от развития этого направления.
Однако Apple всегда отличалась новаторством в разработке элементов интерфейса. Для Apple возник уникальный шанс, позволяющий перехватить инициативу и создать стандарт применения жестов в смартфонах, опираясь на функциональные возможности iPhone 12.
Ожидается, что новая серия Apple iPhone 12 будет запущена в октябре этого года. Apple собирается выпустить новый iPhone в четырех вариантах, включая две модели Pro и два бюджетных телефона, отличающиеся своими габаритами. По предварительным данным, базовая модель будет иметь диагональ 5,4 дюйма, будет поддерживать 5G и использовать OLED-дисплей.
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