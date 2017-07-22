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Анонс DeepCool CL500: корпус ПК с легким доступом к внутренним компонентам

18 августа 2020, 11:11




DeepCool представила свой новый башенный корпус форм-фактор ATX под названием CL500. Как отмечают в компании, новинка сочетает в себе функциональность и возможность органичного размещения всех компонентов вкупе с отличным охлаждением.

Анонс DeepCool CL500


CL500 оснащен большими сетчатыми верхними и передними панелями, которые обеспечивают щедрый поток воздуха к критическим компонентам ПК с поддержкой до шести 120-миллиметровых вентиляторов охлаждения или нескольких радиаторов жидкостного охлаждения, в том числе до 360 мм спереди для серьезной производительности.



Боковая панель из закаленного стекла позволит продемонстрировать всю начинку ПК. Как левая, так и правая боковые панели крепятся на магниты, что позволяет быстро и легко получить доступ к компонентам. Кроме того одного касания кнопки будет достаточно, чтобы получить доступ к верхней панели для установки вентиляторов или жидкостного охлаждения.
Анонс DeepCool CL500


CL500 также включает в себя практичные аксессуары, такие как предустановленный концентратор ШИМ-вентилятора. Передняя панель ввода-вывода имеет три порта USB, включая один USB 3.1 Gen2 Type-C. Цена новинки - $80 (6000 руб.).



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