DeepCool представила свой новый башенный корпус форм-фактор ATX под названием CL500. Как отмечают в компании, новинка сочетает в себе функциональность и возможность органичного размещения всех компонентов вкупе с отличным охлаждением.
CL500 оснащен большими сетчатыми верхними и передними панелями, которые обеспечивают щедрый поток воздуха к критическим компонентам ПК с поддержкой до шести 120-миллиметровых вентиляторов охлаждения или нескольких радиаторов жидкостного охлаждения, в том числе до 360 мм спереди для серьезной производительности.
Боковая панель из закаленного стекла позволит продемонстрировать всю начинку ПК. Как левая, так и правая боковые панели крепятся на магниты, что позволяет быстро и легко получить доступ к компонентам. Кроме того одного касания кнопки будет достаточно, чтобы получить доступ к верхней панели для установки вентиляторов или жидкостного охлаждения.
CL500 также включает в себя практичные аксессуары, такие как предустановленный концентратор ШИМ-вентилятора. Передняя панель ввода-вывода имеет три порта USB, включая один USB 3.1 Gen2 Type-C. Цена новинки - $80 (6000 руб.).
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