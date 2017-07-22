Компания Microsoft недавно опубликовала патент, описывающий способ, как можно имитировать сенсорное управление с экрана для устройств, например, ноутбуков, где нет поддержки для сенсорного ввода.
На первый взгляд, потребность в такого рода решениях довольно необычна. Однако в последнее время его актуальность проявляется все чаще и чаще. Особенно важным это стало, когда появилась возможность для трансляции изображений с мобильных приложений Android на обычный настольный или мобильный компьютер.
В качестве примера приводится мобильное приложение «Ваш телефон», которое позволяет совершать звонки с мобильного или настольного компьютера через подключенный телефон, не отвлекаясь на работу непосредственно со смартфоном. В этом случае весь контент, который выводится на экран приложением на Android, перенаправляется на экран компьютера.
В этой ситуации Microsoft предупреждает: некоторые мобильные приложения обеспечивают управление только с помощью сенсорного экрана. При выводе на экран устройств, которые не имеют сенсорного ввода, они будут работать неправильно, если пользователь старается использовать клавиатуру и мышь.
Патент был зарегистрирован в январе 2020 года. Он носит название "Using an alternate input device as a maneuverable emulated touch screen device" («Использование альтернативного устройства ввода в качестве управляемого эмулированного устройства с сенсорным экраном»). В нем предлагается простое решение: войти в режим, в котором роль сенсорного экрана играет трекпад. В этом случае приложение будет получать имитацию сенсорного ввода, как если бы пользователь касался экрана смартфона.
Microsoft отмечает, что трекпад, как правило, намного меньше экрана ноутбука. Поэтому Microsoft предлагает сделать область ввода подвижной. Для отображения текущей области ввода создается более светлая рамка (как видно на рисунке). Для перемещения области ввода необходимо прикоснуться к трекпаду сразу двумя пальцами. Не отрывая их, можно переместить область ввода в новое положение, где планируется провести сенсорный ввод. Перенос области прекращается, если оторвать пальцы от трекпада.
В формуле патента отмечается, что несмотря на то, что решение довольно неудобно для эмуляции всего сенсорного экрана, оно может работать хорошо для окон гораздо меньших размеров, например, для телефонных приложений, передаваемых на компьютер.
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