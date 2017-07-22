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MediaTek представила новый чипсет для доступных 5G-смартфонов

18 августа 2020, 13:02




Компания MediaTek анонсировала новый чипсет Dimensity 800U, который предоставляет возможности 5G для смартфонов среднего класса. Чипсет является частью семейства Dimensity, которое включает в себя такие SoC, как Dimensity 720, Dimensity 820, Dimensity 800, Dimensity 1000+ и Dimensity 1000.

Dimensity 800U


Dimensity 800U - это восьмиядерный чипсет, который включает в себя два ядра ARM Cortex-A76 с частотой до 2,4 ГГц, и шесть ядер Cortex-A55, работающих на частоте до 2,0 ГГц. На борту также графический процессор ARM Mali-G57 и независимый процессор искусственного интеллекта.



5G-модем Dimensity 800U поддерживает 5G + 5G dual SIM dual stand, dual VoNR (Voice over New Radio), sub-6GHz NS /SA networks и 2CC 5G-CA. На борту есть технология MediaTek 5G UltraSave, которая управляет работой модема на основе сетевой среды и качества передачи данных, увеличивая время автономной работы мобильных устройств.

Устройства с Dimensity 800U могут включать оперативную память LPDDR4x (до 2133 МГц) и хранилище UFS 2.2. Чипсет поддерживает работу дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Для улучшения визуального восприятия он поддерживает HDR10+ и движок MiraVision PQ MediaTek с оптимизацией HDR для различных типов видео.

Также Dimensity 800U поддерживает датчики изображения с разрешением до 64 мегапикселей, а основная камера на смартфоне с этим чипсетом может быть представлена четырьмя сенсорами. Другие функции Dimensity 800U включают поддержку нескольких триггерных слов для различных голосовых помощников, функцию шумоподавления, Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.1.

Компания недавно подтвердила, что смартфоны на базе Dimensity дебютируют на рынках за пределами Китая в третьем квартале этого года. В настоящее время нет ни слова о первом телефоне, который прибудет с совершенно новым Dimensity 800U.



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