Компания Lightmatter сегодня заявила о том, что достигла успеха в разработке собственного фотонного процессора искусственного интеллекта, использующего свет для вычисления и транспортировки данных.
Вице-президент Lightmatter по инженерным вопросам Карл Рами представит архитектуру фотонных процессоров на выставке HotChips32. Он содержит более миллиарда транзисторов FinFET, десятки тысяч фотонных арифметических блоков и сотни преобразователей данных. Фотонный процессор Lightmatter работает со стандартными фреймворками машинного обучения, включая PyTorch и TensorFlow, что позволяет использовать самые современные алгоритмы искусственного интеллекта.
Эта новая архитектура является огромным прогрессом в развитии фотонных процессоров. Производительность нового фотонного процессора является доказательством того, что подход Lightmatter к проектированию процессоров обеспечивает масштабируемую скорость и энергоэффективность по сравнению с текущей парадигмой электронных вычислений и является отправной точкой для разработки дорожной карты чипов с резким увеличением производительности.
Как отметили в компании, по оценкам Министерства энергетики, к 2030 году вычислительные и коммуникационные технологии будут потреблять более 8 процентов мировой энергии. Транзисторы, рабочая лошадка традиционных процессоров, не улучшаются; они просто слишком горячие. Создание все более крупных центров обработки данных - это тупиковый путь на пути вычислительного прогресса. Оптические процессоры Lightmatter значительно быстрее и энергоэффективнее традиционных процессоров.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".