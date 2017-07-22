Последние слухи принесли в сеть характеристики будущего смартфона OPPO 53, и, если верить этой информации, он станет первым смартфоном на чипсете Snapdragon 460.
OPPO A53, по слухам, будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Как мы уже упомянули выше, под капотом будет чипсет Snapdragon 460 с графическим процессором Adreno 610, четырьмя ядрами Kryo 240, работающими на частоте 1,8 ГГц, и четырьмя Kryo 240 на частоте 1,8 ГГц.
Фронтальная камера смартфона будет 16-мегапиксельной, а основная состоит из трех сенсоров. Это 13-мегапиксельный датчик, а также датчик глубины и датчик макросъемки по 2 мегапикселя каждый. На борту OPPO A53 будет аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощность 18 Вт. OPPO A53 может быть представлен в нескольких конфигурациях памяти: 4 ГБ + 64 ГБ либо 6 ГБ + 128 ГБ.
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