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Слухи: OPPO A53 станет первым смартфоном на чипсете Snapdragon 460

18 августа 2020, 16:09




Последние слухи принесли в сеть характеристики будущего смартфона OPPO 53, и, если верить этой информации, он станет первым смартфоном на чипсете Snapdragon 460.

OPPO A53 станет первым смартфоном на чипсете Snapdragon 460


OPPO A53, по слухам, будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Как мы уже упомянули выше, под капотом будет чипсет Snapdragon 460 с графическим процессором Adreno 610, четырьмя ядрами Kryo 240, работающими на частоте 1,8 ГГц, и четырьмя Kryo 240 на частоте 1,8 ГГц.



Фронтальная камера смартфона будет 16-мегапиксельной, а основная состоит из трех сенсоров. Это 13-мегапиксельный датчик, а также датчик глубины и датчик макросъемки по 2 мегапикселя каждый. На борту OPPO A53 будет аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощность 18 Вт. OPPO A53 может быть представлен в нескольких конфигурациях памяти: 4 ГБ + 64 ГБ либо 6 ГБ + 128 ГБ.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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