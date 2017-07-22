В сети появилась интересная информация о второй по производительности видеокарте в линейке NVIDIA серии "Ampere", выпуск которой намечен на 2020 год. Это видеокарта GeForce RTX 3080. Данные о ней появились в базе данных Userbenchmark, где выкладываются результаты бенчмарк-тестов для различного оборудования.
Известный «искатель утечек» @_rogame нашел эти данные в тестах рабочей станции HP Z8 G4, построенной на материнской плате HP 81C7. Таблица отчета содержит подробные сведения об используемом оборудовании, что позволяет узнать много интересного о компонентах рабочей станции.
Подобные аппаратные утечки часто позволяют выявить множество интересных деталей. В частности, в данном случае удалось прямо из первоисточника узнать о карте GeForce RTX 3080, которая располагается в линейке сразу за флагманской RTX 3090 (преемник RTX 2080 Ti). В базе данных Userbenchmark предполагаемый образец RTX 3080 обозначен с идентификатором «10DE 2206».
Среди его характеристик указано, что частота работы графического процессора доходит до 2,10 ГГц. Возможно, у него есть ограничение по частоте, как у «Turing». Размер встроенной памяти GDDR6X составляет 10 ГБ, она доступна через интерфейс памяти шириной 320 бит. При указанной тактовой частоте эффективная скорость GDDR6X будет составлять 19 Гбит/с, что позволяет получит общую пропускную способность памяти до 760 ГБ/с.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".