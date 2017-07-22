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В браузере Chrome появились новые средства управления подключениями через Web Bluetooth

18 августа 2020, 16:41




Нельзя сказать, что до сих пор браузер Chrome не умел работать с устройствами, подключаемыми по Bluetooth. Для взаимодействия с подобными устройствами использовался пакет программных интерфейсов Web API, в частности Web Bluetooth API.

Для Google как разработчика браузера это становилось подчас ограничением. Сторонняя разработка ограничивала функциональные возможности браузера, Google всецело зависела от подхода сторонних разработчиков.

Например, пользователям не предоставлялась возможность контроля средствами браузера применяемых разрешений на доступ для Bluetooth-устройств. Другими словами, с веб-страницы нельзя было запретить или наоборот открыть доступ, настроить фильтрацию данных, поступающих от Bluetooth-гаджета или направляемых к нему.

В браузере Chrome появились новые средства управления подключениями Web Bluetooth


В последней версии браузера Chrome Canary для сборки Chrome 85 Google появился новый флажок: "Use the new permissions backend for Web Bluetooth" («Использовать новый сервер разрешений для Web Bluetooth»). Благодаря ему теперь можно осуществлять подключение через Web Bluetooth в обычном пользовательском интерфейсе с учетом имеющихся разрешений.



Какие возможности получает пользователь?

Теперь пользователи могут включать и отключать разрешения доступа к Web Bluetooth прямо в настройках на сайте. Это позволяет выбрать, например, временный или постоянный тип доступа. При необходимости можно отменять созданные соединения.

Chrome также обновил свой BluetoothAdapter API. Это позволяет создавать постоянные соединения, сохраняющиеся по времени вне зависимости от характера работы подключенного гаджета. Прежний выбор политик безопасности и контроля энергосбережения приводил к тому, что устройство автоматически отключалось и удалялось из списка подключенных, если возникал период бездействия в течение 3 минут.

В браузере Chrome появились новые средства управления подключениями Web Bluetooth


Новые возможности разрешений Google будут совместимы с Windows, Mac, Linux, ChromeOS и Android.

Необходимо отметить, что из-за существовавших до сих пор ограничений количество сайтов, где используются возможности Web Bluetooth, по-прежнему очень мало. Добавление со стороны Google улучшенной поддержки этой функции создает задел для потенциального развития приложений на различных платформах с использованием Bluetooth-соединений. Это также позволяет создавать гораздо более мощные PWA-приложения (Progressive Web Applications).



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