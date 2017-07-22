Motorola планирует представить складной смартфон Motorola Razr 5G в начале сентября. Это будет 5G-версия уже вышедшей на рынок в ноябре 2019 раскладушки Motorola Razr.
Модели смартфонов под номерами XT2071-2, XT2071-3, XT2071-4 и XT2071-5, появились в базе данных сертификационной платформы TUV Rheinland. Основываясь на прошлых утечках, можно предположить, что эти номера моделей относятся к вариантам предстоящего Motorola Razr 5G. Благодаря этим данным можно предположить какой аккумулятор получит будущий смартфон.
Судя по листингу TUV, Motorola Razr 5G имеет двухэлементную аккумуляторную систему. Меньшая батарея имеет номер модели LS30 с номинальной емкостью 1180 мАч и типичным значением 1255 мАч. Более крупная батарея, которая имеет номер модели LS40, имеет номинальное значение 1453 мАч. Ее типичное значение не упоминается.
Общая номинальная мощность обеих батарей составляет 2633 мАч. Их совокупное типичное значение может составлять более 2800 мАч. Прошлая утечка показала, что Razr 5G будет поставляться с двухэлементной батареей емкостью 2845 мАч. Листинг TUV также показывает поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
Ожидается, что Motorola Razr 5G получит 6,2-дюймовый внутренний P-OLED-дисплей и 2,7-дюймовый внешний экран. Под капотом смартфона будет чипсет Snapdragon 765G, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.
Motorola Razr 5G получит основную 48-мегапиксельную камеру и фронтальную камеру с разрешением 20 мегапикселей. Сбоку, предположительно, будет расположен сканер отпечатков пальцев, а сам смартфон будет работать под управлением Android.
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