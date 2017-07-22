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Высокоскоростная камера помогает превратить жидкость в твердое вещество

18 августа 2020, 18:01




Высокоскоростные камеры пока не представлены в современных мобильных телефонах, хотя функция ускоренной съемки уже достаточно основательно вошла в обиход владельцев смартфонов. В то же время, разработка камер для высокоскоростной съемки сейчас находится на подъеме. Такие камеры являются предметом для проведения тщательных исследований.

Подобными разработками, например, сейчас заняты исследователи из британского Университета Свонси (Swansea University). Они используют высокоскоростные камеры, которые помогают им вести съемку необычных физических явлений. Такая съемка позволяет получать мгновенные картинки, который человек не может видеть в силу особенностей устройства его зрительной системы.

Исследователи использовали в своих опытах высокоскоростную камеру, которая способна записывать со скоростью 1000 кадр/сек. Оказалось, что на таких фотографиях можно наблюдать, как жидкость начинает вести себя как твердое тело.

Высокоскоростная камера позволяет превратить жидкость в твердое вещество


Команда исследователей поместила жидкую водяную смесь кукурузного крахмала в узкую ячейку и направила в их сторону сжатый воздух. При высокоскоростной съемке можно наблюдать, как жидкость загустела и сформировала элементы, похожие на твердые элементы. Это явление назвали Discontinuous Shear Thickening.

Подобные стресс-эксперименты до сих пор не проводились. Они стали возможны благодаря применению высокоскоростных камер.



Исследование показало, что трение способно создавать необычные эффекты (и, следовательно, изменять состояние жидкости). Ели изменять подаваемое давление, то можно управлять этими процессами.

Исследователи из университета Свонси считают, что сделанное ими открытие может оказать значительное влияние на развитие конструкций и инженерного дела. Первое, на что направлено их внимание и где уже сейчас рассматривают возможность для использования этого эффекта DST - создание мягких бронежилетов, динамических «лежачих полицейских» и других продуктов, которые способны изменять свои свойства по запросу.

В будущих системах будут применяться высокоскоростные камеры. Они становятся источником, помогающим управлять «гаджетами». Они выявляют возникающие явления и позволяют моментально реагировать, изменяя физические свойства подконтрольного устройства.



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