Xiaomi представила настольный персональный компьютер Ningmei Soul GI6, который работает на процессорах AMD Ryzen R5 2600. Новинка представлена в трех версиях - это Share version, Fun edition и Enjoy edition.
Первая оснащена процессором AMD Ryzen R5 2600 и видеокартой RX550 4G. Процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 180 ГБ. Цена этой версии - $260 (19 000 руб.).
Fun edition также оснащен процессором Ryzen R5 2600, но имеет графическую карту RX590 8G. Он также имеет на борту 8 ГБ памяти и твердотельный накопитель на 265 ГБ. Эта версия оценивается в $374 (27 000 руб.) из-за более крутой видеокарты и накопителя большего объема.
Наконец, Enjoy edition, цена которого составляет $432 (32 000 руб.), имеет графическую карту RX590 8G. Однако процессор работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ.
С точки зрения дизайна, настольный компьютер Ningmei Soul GI6 имеет очень футуристичный внешний вид с прозрачными боковыми стенками. Он использует конструкцию с двумя вентиляторами, которая имеет относительно хорошую производительность рассеивания тепла. Благодаря твердотельному накопителю время загрузки компьютера составляет всего 9 секунд.
Кроме того, настольный ПК Ningmei оснащен материнской платой ASUS Master Series A320.