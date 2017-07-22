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Realme представила классические проводные наушники стоимостью всего $5

18 августа 2020, 18:54




Realme сегодня представила простенькие проводные наушники с классическим дизайном, который можно было увидеть и в прошлых моделях бренда.

Realme Buds Classic


Новинка под названием Realme Buds Classic оснащена 14,2-миллиметировыми драйверам с диафрагмой, изготовленной из высококачественного композитного наноматериала, которые обещают более глубокий бас и чистый вокал.



На борту есть специальный пульт управления с одной кнопкой для принятий звонков и управления музыкой, встроенный HD-микрофон и встроенный кабельный органайзер желтого цвета.

Realme Buds Classic выпускается в черно-белых тонах. Гаджет будет доступен в продаже с 24 августа.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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