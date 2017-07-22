Google Maps является одним из самых популярных сервисов для навигации и дистанционного изучения мира. Однако, начиная с этой недели, его вид по умолчанию будет еще более красочным и полезным для путешественников. Google взял свои спутниковые снимки и применил какое-то причудливое компьютерное зрение, чтобы точно идентифицировать леса, пустыни, реки и заснеженные горы. Затем он создал базовую цветовую схему - густой лес темно-зеленого цвета, в то время как открытое поле получил более светлый оттенок.
Согласно сообщению в блоге Google, этот новый вид природных объектов должен применяться автоматически, когда пользователь уменьшает масштаб.
Вот пример карты Исландии. Старая версия использовала оттенок зеленого, чтобы подчеркнуть национальные парки. Замена, тем временем, сохраняет эту информацию, а также объясняет, где находятся ледяные шапки острова.
Однако Google не забыла о жителях городов. Компания работает над обновленными картами улиц, которые показывают точную форму и ширину дороги в масштабе. Карта также будет содержать больше информации о тротуарах, пешеходных переходах и промежуточных островах, чтобы больше людей могли безопасно перемещаться по оживленным перекресткам. Google надеется запустить эти новые карты улиц для Лондона, Нью-Йорка и Сан-Франциско в ближайшие месяцы, прежде чем со временем распространить новшество на другие города.