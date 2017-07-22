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Анонс Huawei MateBook X 2020: ультратонкий производительный ноутбук с чувствительным трекпадом

19 августа 2020, 12:12




Huawei представила новый MateBook X 2020 в качестве преемника оригинала 2017 года. Он имеет такой же дизайн, как MateBook X Pro 2020 и даже разделяет с ним большую часть своих спецификаций. Единственное, что выделяет его - это то, что это первый ноутбук с Windows, оснащенный чувствительным к давлению трекпадом.

Анонс Huawei MateBook X 2020


HUAWEI MateBook X 2020 имеет 13-дюймовую сенсорную панель LTPS LCD с соотношением сторон 3:2, 90%-ным соотношением экрана к корпусу, 100% охватом цветовой гаммы sRGB, контрастностью 1500:1, яркостью 400 нит, углом обзора 178° и 10-точечным мультитачом.


На борту у него процессор Intel Core i7-10510U 10-го поколения в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 2,133 МГц и 512 ГБ SSD NVMe. К сожалению, ни один из вариантов не имеет выделенного графического процессора.

Кроме того, корпус ноутбука изготовлен из магниево-алюминиевого сплава и весит всего около 1 кг. Он имеет размеры всего 284,4 х 206,7 х 13,6 мм. Поскольку он тоньше, чем большинство тонких и легких ноутбуков на рынке, он использует безвентиляторную систему рассеивания тепла.

Чувствительный к давлению трекпад, включенный в этот ноутбук, делает его первым ноутбуком на базе Windows, который поставляется с этим оборудованием. Huawei называет его Free Touch, что невольно ассоциируется с Force Touch у Apple MacBook. Он способен обнаруживать различные уровни давления и даже обеспечивает обратную связь в виде вибрации.

Другие функции этого нового ноутбука Huawei включают в себя 4 динамика, 2 микрофона, всплывающую камеру, клавиатуру с подсветкой, датчик отпечатков пальцев, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, два порта USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников, батарею на 42 Вт*ч и поддержку быстрой зарядки 65 Вт.

Вариант ноутбука в конфигурации с процессором Intel Core i5-1021U, 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти оценивается в $1156 (85 000 руб.), средняя конфигурация с Intel Core i5-1021U 16 ГБ + 512 ГБ стоит $1300 (95 000 руб.), комплектация с Intel Core i7-1051U 16 ГБ + 512 ГБ обойдется уже в $1445 (105 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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