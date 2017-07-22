Huawei представила новое поколение ноутбуков линейки MateBook. Линейка MateBook, как правило, разрабатывается так, чтобы обеспечить отличную производительность в тонком и легком форм-факторе ноутбука.
Это подтверждает наличие на борту производительных процессоров Ryzen 4000 серии H. Эти процессоры предназначены для высокой производительности и имеют более высокий TDP 35-45 Вт по сравнению с обычными чипами серии U с TDP 15 Вт. Для сравнения, топовая модель в этой линейке оснащена процессором Ryzen 7 4800H, который предлагает 8 ядер и 16 потоков, с базовой частотой 2,9 ГГц и турбо-частотой 4,2 ГГц. Он также оснащен встроенным графическим процессором Vega 7.
Ноутбуки линейки оснащаются 13- и 14-дюймовыми сенсорными дисплеями с 2K-разрешение и минимальными рамками на каждой стороне. Они имеют широкий угол обзора и способны отображать 100 процентов цветовой гаммы sRGB. 13-дюймовый вариант весит всего 1,3 кг при толщине 14,9 мм, а 14-дюймовая модель имеет толщину 15,9 мм и весит 1,49 кг.
Оба ноутбука также оснащены кнопкой питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Huawei также активно рекламировала скорость работы ноутбуков, позволяющую открывать 1-ГБ PPT-файл за 2,5 секунды, и папку объемом 7,5 ГБ С 300 изображениями - за 2,6 секунды.
Huawei MateBook 13 и MateBook 14 будут доступны для покупки с 19 августа и будут предлагаться в трех различных конфигурациях и в разных цветах. Цена на 13-дюймовую модель начинается с $665 (48 000 руб), а заканчивается на $780 (57 000 руб.) за максимальную комплектацию. Цены на 14-дюймовую модель стартуют с $723 (53 000 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".