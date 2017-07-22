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Huawei ведет разработку смартфона с полноэкранным сканером отпечатков и подэкранной селфи-камерой

19 августа 2020, 13:42




Компания Huawei подтвердила, что ведет разработку смартфона, оснащенного сканером отпечатков пальцев. Самое интересное отличие от аналогов - область контроля распространяется на всю площадь дисплея. Это позволит выполнять, например, разблокировку смартфона или применять сканер для каких-либо задач в приложениях, не утруждая его поиском места, где же приложить палец и снять отпечаток.

Помимо этого, Huawei сообщила еще об одной интересной подробности - ее будущий телефон будет оснащен камерой для селфи под поверхностью дисплея.

Huawei ведет разработку смартфона с полноэкранным сканером отпечатков и подъэкранной селфи-камерой


Узнав об этом, представители Android Authority сразу обратились к компании Huawei с вопросом, как же тогда будет обеспечено сосуществование обеих технологий, если они предназначены для решения разных задач. Huawei дала следующий ответ: «Мы работаем над тем, чтобы полноэкранный считыватель отпечатков пальцев мог нормально работать вместе с селфи-камерами, встроенными в дисплей».



Как отмечают эксперты, создание полноэкранного сканера отпечатка пальца - это действительно новая концепция для смартфонов. В то же время, второе направление, связанное с созданием встроенных селфи-камер - это то, чего рынок ждет с большим нетерпением уже очень давно, и уже многие вендоры работают над аналогичными проектами.

Очевидно, что выемка под селфи-камеру является большим «злом» для смартфона. Прежде всего, от этого страдают разработчики. Выемка портит не только дизайн аппарата, она заставляет разработчиков постоянно учитывать ее присутствие при разработке интерфейса своих программ. Поскольку место расположения выемки меняется от модели к модели, задача для разработчиков оказывается нетривиальной и трудоемкой.

Huawei ведет разработку смартфона с полноэкранным сканером отпечатков и подъэкранной селфи-камерой


Сначала эта проблема решалась путем уменьшения размеров площадки под селфи-камеру. Сама селфи-камера становилась все более малогабаритной. Выпуск подэкранной селфи-камеры - это новый уровень, которого разработчики ждут с большим нетерпением. Главный вопрос сейчас в том, кто станет первым производителем, сумевшим внедрить это технологическое новшество.

О своем желании стать первой в этом направлении заявляла компания Vivo еще несколько лет назад. Однако производительность созданного ею образца оказалась далека от идеала.

Ожидается, что 2020 год станет переломным в развитии этой технологии. Первой компанией, которая сумеет внедрить в свой смартфон технологию подэкранной селфи-камеры, станет, скорей всего, ZTE - она собирается предложить модель Axon 20 5G с поддержкой этой технологии, а ее анонс должен состояться 1 сентября.

По слухам, аналогичные технологии подэкранного размещения селфи-камеры также могут появиться в модели Nokia 9.3 PureView.

Ожидается, что эта технология станет популярной к 2021 году. Поэтому активность Huawei предсказуема. Компания работает не только над встроенной селфи-камерой, а намерена предложить что-то большее.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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