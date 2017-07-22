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В России стартуют продажи доступного смартфона DOOGEE N20 PRO для блогеров

19 августа 2020, 15:41




Популярнейший смартфон DOOGEE N20, ставший хитом продаж середины 2019 года, получил новое переосмысление и качественный технологический апгрейд и в скором времени появится в продаже в России.

DOOGEE N20 PRO


Как отмечает производитель, новый DOOGEE N20 PRO станет отличным инструментом для travel- и Insta-блогеров. И дело здесь не только в мощной камере, но и отличном 6,3-дюймовом IPS-дисплее с разрешением 1080 х 2246 пикселей.



Если же говорить о камере этого смартфона, то она представлена четырьмя сенсорами - это 16-мегапиксельная портретная камера с 6-элементной линзой, позволяющая вести съемку под углом 130 градусов, широкоугольная 8-мегапиксельная фронтальная камера для городских и природных пейзажей, а также два вспомогательных 5- и 2-мегапиксельных фотомодуля, обеспечивающие непревзойденное улучшение качества изображения с помощью диафрагмы F / 2.0 и технологий искусственного интеллекта. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.

DOOGEE N20 PRO


Под капотом новинки чипсет Helio P60, до 6 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. На борту аккумулятор емкостью 4350 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Кстати, благодаря противоударному и защищенному от влаги экрану новый смартфон как никто другой сможет противостоять любым вызовам внешней среды.

DOOGEE N20 PRO появится в продаже ограниченной серией по эксклюзивной цене 14500 рублей уже в начале августа 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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