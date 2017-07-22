Популярнейший смартфон DOOGEE N20, ставший хитом продаж середины 2019 года, получил новое переосмысление и качественный технологический апгрейд и в скором времени появится в продаже в России.
Как отмечает производитель, новый DOOGEE N20 PRO станет отличным инструментом для travel- и Insta-блогеров. И дело здесь не только в мощной камере, но и отличном 6,3-дюймовом IPS-дисплее с разрешением 1080 х 2246 пикселей.
Если же говорить о камере этого смартфона, то она представлена четырьмя сенсорами - это 16-мегапиксельная портретная камера с 6-элементной линзой, позволяющая вести съемку под углом 130 градусов, широкоугольная 8-мегапиксельная фронтальная камера для городских и природных пейзажей, а также два вспомогательных 5- и 2-мегапиксельных фотомодуля, обеспечивающие непревзойденное улучшение качества изображения с помощью диафрагмы F / 2.0 и технологий искусственного интеллекта. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.
Под капотом новинки чипсет Helio P60, до 6 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. На борту аккумулятор емкостью 4350 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Кстати, благодаря противоударному и защищенному от влаги экрану новый смартфон как никто другой сможет противостоять любым вызовам внешней среды.
DOOGEE N20 PRO появится в продаже ограниченной серией по эксклюзивной цене 14500 рублей уже в начале августа 2020 года.
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