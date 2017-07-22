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ZTE «призналась», в каких технологиях она была первой в мире

19 августа 2020, 15:55




В ближайшее время, 1 сентября, компания ZTE собирается анонсировать новый смартфон Axon 20 5G. Эта модель станет первой в мире, где появится встроенная, подэкранная селфи-камера.

В преддверие этого события китайский вендор выпустил специальный пост, в котором напомнил о своих основных технологических достижениях. Компания назвала шесть технологий, которые ZTE первой вывела на рынок.

ZTE «призналась», в каких технологиях она была первой в мире

Grand S II


1. ZTE Grand S II - первый в мире телефон с функцией голосового управления

В настоящее время уже стало привычным вызывать голосового помощника на телефоне и отдавать ему команды голосом. Например, совершить звонок, включить/выключить Bluetooth или запустить приложение. Однако до того, как появились и стали популярными Google Assistant и Siri, первой была ZTE. Она стала первым производителем, который создал телефон с поддержкой голосовых команд. Это была модель ZTE Grand S II, ее анонс состоялся в конце 2014 года.

ZTE «призналась», в каких технологиях она была первой в мире

Grand S III


2. ZTE Grand S III - первый в мире смартфон с биометрической аутентификацией по роговице глаз

Всего через несколько месяцев после выпуска Grand S II, компания ZTE познакомила мир с еще одной технологией - биометрической аутентификацией по роговице глаз. Это произошло на Mobile World Congress 2015, где была представлена модель ZTE Grand S III. Технология получила название Eyeprint ID. Она позволяла разблокировать телефон путем сканирования глаз пользователя и оценки рисунка кровеносных сосудов. Это было безопасное и надежное решение, потому что картина сосудов у каждого человека является уникальной.

ZTE «призналась», в каких технологиях она была первой в мире

Axon Mini


3. ZTE Axon Mini - первый в мире смартфон, чувствительный к степени нажима на поверхность дисплея

Смартфон Axon Mini стала первым в мире телефоном, где была реализована технология контроля степени нажима на поверхность дисплея. Модель была анонсирована в июле 2015 года. Контроль нажатий на сенсорный дисплей проявлялся в том, что появлялось определенное меню и предлагался набор параметров, соответствующих степени нажатия.

ZTE «призналась», в каких технологиях она была первой в мире

Axon M


4. ZTE Axon M - первый в мире складной телефон с двумя экранами

Задолго до создания Surface Duo был выпущен смартфон ZTE Axon M 2017. Со слов ZTE, это был первый в мире складной телефон с двумя экранами. Впрочем, это утверждение сразу вызвало комментарии со стороны экспертов. Они заявили, что на самом деле это неправда. Задолго до выпуска модели ZTE на свет появились Kyocera Echo 2011 года и Sony Tablet P 2012 года, где также присутствовало два дисплея.



ZTE «призналась», в каких технологиях она была первой в мире

Axon 10 Pro 5G


5. ZTE Axon 10 Pro 5G - первый общедоступный смартфон для сетей 5G в Китае

ZTE стала лидером по выпуску первых смартфонов с поддержкой сетей 5G. Для Китая, Северной Европы и Ближнего Востока ею стала модель Axon 10 Pro 5G.

ZTE «призналась», в каких технологиях она была первой в мире

Axon 11 SE 5G


6. ZTE Axon 11 SE 5G - первый телефон 5G с поддержкой всех 4 основных китайских операторов

Эта новость относится только к китайскому рынку, тем не менее в компании решили напомнить и ее. Axon 11 SE 5G стал первым смартфоном в Китае, который поддерживал сети 5G всех четырех основных операторов страны.



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