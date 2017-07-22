У Huawei сегодня день анонсов. И наряду с другими продуктами компания презентовала свою первую серию бизнес-ноутбуков под названием Huawei MateBook B. Всего китайский технологический гигант анонсировал три модели этой серии - MateBook B5-420, MateBook B3-510 и MateBook B3-410.
Huawei MateBook B5-420 весит всего 1,53 кг и имеет ширину 15,9 мм. Он также оснащен кнопкой питания со встроенным в нее сканером отпечатков пальцев и 1-мегапиксельной скрытой камерой. Ноутбук получил клавиатуру с подсветкой, два динамика и четыре микрофона. На борту 14-дюймовый IPS-дисплей с соотношением экрана к корпусу 90 процентов, разрешением 2K, 70,8-процентным охватом цветовой гаммы NTSC, 100-процентным охватом sRGB, коэффициент контрастности 1000:1 и пиковой яркостью 300 нит.
Под капотом предлагается процессор Intel 10-го поколения, который может быть либо i5-10210U, либо i7-10510U. Опционально предлагается дискретная графика NVIDIA MX350. В качестве памяти пользователи могут выбрать 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 512 ГБ SSD-накопителя PCIe NVMe. Ноутбук также предлагает Wi-Fi и Bluetooth 5.0 и питается от литий-полимерной батареи мощностью 56 Вт*ч. Что касается портов, то здесь есть по одному порту USB-A 3.0 и USB-A 2.0 и USB-C, 3,5 мм разъем для наушников и порт HDMI.
Huawei MateBook B3-510 и B3-410 - это, по сути, один и тот же ноутбук, различающийся лишь размером экрана и корпуса. Первый имеет 15,6-дюймовый дисплей, толщину 15,3 мм и весит 1,53 кг, в то время как второй предлагает 14-дюймовый дисплей с возможностью поворота на 180 градусов и весит всего 1,38 кг.
Оба ноутбука имеют разрешение FHD, 45-процентный охват NTSC, контрастность 800:1, пиковую яркость 250 нит,а также предлагают сертификацию Rheinland Low Blue Light. Подобно B5-420, ноутбуки также предлагают считыватель отпечатков пальцев в кнопке питания наряду с 1-мегапиксельной скрытой камерой и двумя микрофонами. Под капотом оба ноутбука обеспечены процессорами Intel i5-10210U или i7-10510U с интегрированной графикой Intel UHD 620.
Что касается памяти, то ноутбуки поставляются с 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и 256 или 512 ГБ SSD-накопителем PCIe NVMe. Также поддерживаются Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Более крупный вариант имеет емкость батареи 56 Вт*ч, в то время как другой получил аккумулятор на 42 Вт*ч. Оба ноутбука заряжаются через зарядное устройство USB Type C мощностью 65 Вт и имеют аналогичный набор портов.
Цены MateBook B5-420 начинаются с $1013 (74 000 руб.), а вот Huawei MateBook B3-510 и B3-410 стартуют с $796 (58 000 руб.).
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