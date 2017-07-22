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SiriusXM и RapidSOS объявили о партнерстве по созданию платформы экстренной помощи при авариях на дорогах

19 августа 2020, 18:04




Компании SiriusXM и RapidSOS объявили о партнерстве по разработке специализированной программной платформы для создания системы оказания экстренной медицинской помощи и предоставления правовых услуг при дорожных инцидентах.

На компанию SiriusXM возлагается задача доработки и технической поддержки ранее разработанной ею платформы Connected Vehicle Services Advanced Automatic Crash Notification. Служба RapidSOS будет предоставлять информационную поддержку - обслуживание контактов со службой 911, аккумуляцией информации о всех происходящих крушениях, например, оценка серьезности инцидентов, ведение списка сопутствующих аварий, связаных с инцидентом.

SiriusXM и RapidSOS объявили о партнерстве по созданию платформы экстренной помощи при автомобильных инцидентах


Компания SiriusXM уже хорошо известна на американском рынке. Она известна, в частности, разработкой спутниковых радиоприемников. Служба RapidSOS также хорошо известна на рынке. Она предоставляет информационные услуги при оказании экстренной скорой медицинской помощи (Emergency medical services, EMS) и для взаимодействия с правоохранительными органами.



Основой будущей разработки станет платформа, разработанная компанией SiriusXM еще в 2018 году. Она применяется для оповещения транспортных средств о сбоях и мониторинга их местоположения в режиме реального времени. В результате партнерства с RapidSOS планируется создать новую единую платформу для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

Применение новой платформы, как ожидается, поможет лучше адаптировать работу служб EMS и правоохранительных органов, обеспечит экстренное реагирование на инциденты, включая получение более точных оценок того, сколько спасателей требуется на месте происшествия и какие могут потребоваться медицинские услуги.

В настоящее время доступом к создаваемой интегрированной технологии безопасности уже имеют более 10 миллионов автомобилей в Северной Америке.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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