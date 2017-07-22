TCL и BlackBerry Mobile в начале этого года разочаровали многих поклонников бренда, сообщив о решении больше не выпускать устройства под брендом BlackBerry. Однако, что-то в сознании руководства компаний переменилось и уже сегодня стало известно, что новому смартфону BlackBerry все таки быть.
Судя по всему, теперь лицензию на выпуск гаджетов под именитым брендом получила компания OnwardMobility, чья основная деятельность разработка решений для обеспечения безопасности. Именно из стана этой компании поступило сообщение о том, что мобильный телефон BlackBerry 5G появится на рынке в следующем году.
OnwardMobility заключила соглашение с FIH Mobile, дочерней компанией Foxconn Technology Group, о запуске нового смартфона BlackBerry 5G, который будет работать на базе Android. На сайте OnwardMobility говорится, что новые смартфоны BlackBerry 5G появятся в 2021 году. Это означает, что в следующем году появится даже не одна, а несколько моделей.
Новый телефон будет иметь физическую клавиатуру. Поэтому мы ожидаем, что он будет иметь форм-фактор, аналогичный BlackBerry KEY2. Что касается спецификаций, то пока нет никаких подробностей, кроме того, что он поддерживает 5G.
OnwardMobility обещает многофункциональный Android-смартфон, обеспечивающий безопасность и производительность, которые являются основными сильными сторонами смартфонов BlackBerry. Информация на сайте производителя гласит, что телефон будет запущен в первой половине 2021 года в Северной Америке и Европе.
Это определенно хорошая новость, чтобы знать, что BlackBerry Mobile не мертв.
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