Американская корпорация Fitbit, производитель потребительской электроники и носимых устройств для фитнеса и здоровья, находится сейчас в ожидании ее приобретения со стороны Google. Несмотря на то, что в продуктовом портфеле Fitbit уже имеются мировые бестселлеры - прежде всего, это фитнес-трекеры (смарт-браслеты) Fitbit, компания продолжает разработку новой линейки устройств. Информация об этом стала доступна изданию Winfuture, благодаря утечке информации из компании-разработчика.
Характерная черта продуктов Fitbit - применение беспроводных модулей, позволяющих синхронизировать устройство с облаком, используя соединение через ноутбук или смартфон. Благодаря этому, физическая активность владельца гаджета Fitbit становится доступна его друзьям, с которыми можно обсуждать результаты и соревноваться в достижении рекордов. Собранная информация может быть получена и проанализирована на различных устройствах - через приложение на смартфоне, веб-браузер.
В новой линейке гаджетов Fitbit встречаются самые различные устройства - от самых простых до самых дорогих.
В категории умных часов компания Fitbit собирается предложить несколько модели.
Первая, самая дорогая модель - Fitbit Sense, скоро должна появиться в продаже. Эта модель представляет собой усовершенствованную версию ранее выпускавшейся модели Fitbit Versa, главным отличием которой от предшественника является наличие функции считывания ЭКГ.
Помимо ЭКГ, устройство Fitbit Sense имеет функцию термометра, позволяет определять местоположение по GPS. Модель водонепроницаемая и не боится попадания во влажную среду. Ожидается, что у этих умных часов будет предусмотрена интеграция с Gooogle Assistant.
Вторая, более дешевая модель в новой осенней продуктовой линейке Fitbit - умные часы Fitbit Versa 3. Если Fitbit Sense изготавливается из «стекла и металла», то основой для Fitbit Versa 3 служит пластик.
Устройство Fitbit Versa 3 отличается повышенной водонепроницаемостью, поддерживает функцию определения местоположения по GPS, имеет интеграцию с голосовым помощником. В то же время поддержки ЭКГ у нее, похоже, нет.
Наконец, третье, самое бюджетное устройство - умные часы Fitbit Inspire 2.
Модель Fitbit Inspire 2 отличается более округлым дизайном и предоставляет только базовые функции, хорошо знакомые пользователям по фитнес-трекеру Fitbit.
Цены на устройства пока неизвестны. Но если судить по появлению маркетинговых брошюр, можно ожидать выхода этих устройств совсем скоро.
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