РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Появилась утечка об умных часах из осенней коллекции Fitbit - модели Sense, Versa 3 и Inspire 2

19 августа 2020, 20:46




Американская корпорация Fitbit, производитель потребительской электроники и носимых устройств для фитнеса и здоровья, находится сейчас в ожидании ее приобретения со стороны Google. Несмотря на то, что в продуктовом портфеле Fitbit уже имеются мировые бестселлеры - прежде всего, это фитнес-трекеры (смарт-браслеты) Fitbit, компания продолжает разработку новой линейки устройств. Информация об этом стала доступна изданию Winfuture, благодаря утечке информации из компании-разработчика.

Характерная черта продуктов Fitbit - применение беспроводных модулей, позволяющих синхронизировать устройство с облаком, используя соединение через ноутбук или смартфон. Благодаря этому, физическая активность владельца гаджета Fitbit становится доступна его друзьям, с которыми можно обсуждать результаты и соревноваться в достижении рекордов. Собранная информация может быть получена и проанализирована на различных устройствах - через приложение на смартфоне, веб-браузер.

В новой линейке гаджетов Fitbit встречаются самые различные устройства - от самых простых до самых дорогих.

В категории умных часов компания Fitbit собирается предложить несколько модели.

Первая, самая дорогая модель - Fitbit Sense, скоро должна появиться в продаже. Эта модель представляет собой усовершенствованную версию ранее выпускавшейся модели Fitbit Versa, главным отличием которой от предшественника является наличие функции считывания ЭКГ.

Появилась утечка об умных часах из осенней коллекции Fitbit - модели Sense, Versa 3 и Inspire 2


Помимо ЭКГ, устройство Fitbit Sense имеет функцию термометра, позволяет определять местоположение по GPS. Модель водонепроницаемая и не боится попадания во влажную среду. Ожидается, что у этих умных часов будет предусмотрена интеграция с Gooogle Assistant.

Вторая, более дешевая модель в новой осенней продуктовой линейке Fitbit - умные часы Fitbit Versa 3. Если Fitbit Sense изготавливается из «стекла и металла», то основой для Fitbit Versa 3 служит пластик.

Появилась утечка об умных часах из осенней коллекции Fitbit - модели Sense, Versa 3 и Inspire 2


Устройство Fitbit Versa 3 отличается повышенной водонепроницаемостью, поддерживает функцию определения местоположения по GPS, имеет интеграцию с голосовым помощником. В то же время поддержки ЭКГ у нее, похоже, нет.



Наконец, третье, самое бюджетное устройство - умные часы Fitbit Inspire 2.

Появилась утечка об умных часах из осенней коллекции Fitbit - модели Sense, Versa 3 и Inspire 2


Модель Fitbit Inspire 2 отличается более округлым дизайном и предоставляет только базовые функции, хорошо знакомые пользователям по фитнес-трекеру Fitbit.

Цены на устройства пока неизвестны. Но если судить по появлению маркетинговых брошюр, можно ожидать выхода этих устройств совсем скоро.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

Читайте также:

  • SiriusXM и RapidSOS объявили о партнерстве по созданию платформы экстренной помощи при авариях на дорогах
  • Утечка: умные очки Huawei x Gentle Monster второго поколения уже готовы
  • В Южной Корее разработали чехол, который доставит смартфон до зарядки
  • Huawei собирается выпустить смарт-часы Huawei Watch Fit за 119 евро
  • Слухи: будущие Apple Watch будут оснащаться дисплеями MicroLED

    • предыдущая новость
    Смартфоны BlackBerry вернутся уже в следующем году

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Wondershare Filmora9 – простота использования и освоения Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Главные новости за неделю Получите пожизненную лицензию на Windows 10 Pro всего за 1047 рублей Обзор смартфона Vivo X50 Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 августа, 2020

    Появилась утечка об умных часах из осенней коллекции Fitbit - модели Sense, Versa 3 и Inspire 2

    Смартфоны BlackBerry вернутся уже в следующем году

    SiriusXM и RapidSOS объявили о партнерстве по созданию платформы экстренной помощи при авариях на дорогах

    Huawei представила свою первую серию бизнес-ноутбуков Huawei MateBook B

    ZTE «призналась», в каких технологиях она была первой в мире

    В России стартуют продажи доступного смартфона DOOGEE N20 PRO для блогеров

    Huawei ведет разработку смартфона с полноэкранным сканером отпечатков и подэкранной селфи-камерой

    Huawei представила два компактных и производительных ноутбука серии MateBook

    Анонс Huawei MateBook X 2020: ультратонкий производительный ноутбук с чувствительным трекпадом

    Разработчики Xiaomi объяснили, как им удалось сделать OLED-телевизор Mi TV Lux прозрачным

    18 августа, 2020

    Обновление Google Maps упрощает просмотр реального ландшафта местности

    Realme представила классические проводные наушники стоимостью всего $5

    Xiaomi представила настольный ПК с футуристичным дизайном

    Высокоскоростная камера помогает превратить жидкость в твердое вещество

    Слухи: Motorola Razr 5G получит поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт

    В браузере Chrome появились новые средства управления подключениями через Web Bluetooth

    Раскрыты некоторые характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080

    Слухи: OPPO A53 станет первым смартфоном на чипсете Snapdragon 460

    Пиратские сайты KissManga и KissAnime отключили по решению правообладателей

    Lightmatter представила фотонный процессор для ИИ

    ССЫЛКИ