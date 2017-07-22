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Huawei может выпустить первый в мире складной смартфон со стилусом

20 августа 2020, 09:03




Некоторое время назад в сети распространились слухи, что Huawei работает над созданием складывающегося внутрь смартфона, где предполагается использовать ультратонкое UTG-стекло (Ultra Thin Glass), аналогичное применяемому Samsung, а также входящий в общий комплект стилус.

Эта информация получила теперь дополнительное подтверждение. Китайское национальное управление интеллектуальной собственности CNIPA опубликовало патент, который позволяет визуально оценить предложенную Huawei новинку и рассмотреть варианты ее применения, используя приложенные визуализации.

Huawei получила патент на складной телефон с дополнительным выступающим дисплеем управления и стилусом


Интересно отметить, что помимо традиционного дисплея, в новинке появился еще один интересный элемент - дополнительная экранная панель, расположенная вдоль левого края устройства. Это тоже дисплей, но предназначенный для вывода элементов управления и для хранения стилуса.



Новая конструкция называется в патенте «подключенный дополнительный дисплей». На нем отображаются элементы контекстного меню и дополнительная информация, относящаяся к работе запущенного приложения. Дополнительная панель содержать две фронтальные селфи-камеры. Они идут в дополнение к четырем традиционным камерам, которые размещаются на задней панели телефона.

Huawei получила патент на складной телефон с дополнительным выступающим дисплеем управления и стилусом


Дополнительная дисплейная часть приподнята над основным экраном, в ее нижней части размещается выемка для хранения стилуса.

Эксперты сразу высказали предположение, что если предложенная Huawei конструкция попадет в производство, то это будет первый в мире складывающийся смартфон, оснащенный стилусом.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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