Некоторое время назад в сети распространились слухи, что Huawei работает над созданием складывающегося внутрь смартфона, где предполагается использовать ультратонкое UTG-стекло (Ultra Thin Glass), аналогичное применяемому Samsung, а также входящий в общий комплект стилус.
Эта информация получила теперь дополнительное подтверждение. Китайское национальное управление интеллектуальной собственности CNIPA опубликовало патент, который позволяет визуально оценить предложенную Huawei новинку и рассмотреть варианты ее применения, используя приложенные визуализации.
Интересно отметить, что помимо традиционного дисплея, в новинке появился еще один интересный элемент - дополнительная экранная панель, расположенная вдоль левого края устройства. Это тоже дисплей, но предназначенный для вывода элементов управления и для хранения стилуса.
Новая конструкция называется в патенте «подключенный дополнительный дисплей». На нем отображаются элементы контекстного меню и дополнительная информация, относящаяся к работе запущенного приложения. Дополнительная панель содержать две фронтальные селфи-камеры. Они идут в дополнение к четырем традиционным камерам, которые размещаются на задней панели телефона.
Дополнительная дисплейная часть приподнята над основным экраном, в ее нижней части размещается выемка для хранения стилуса.
Эксперты сразу высказали предположение, что если предложенная Huawei конструкция попадет в производство, то это будет первый в мире складывающийся смартфон, оснащенный стилусом.
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