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«Живые» снимки блока камер Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro раскрыли секреты применения лидара и перископного модуля

20 августа 2020, 10:53




В сети появились первые живые фотографии заднего блока камер, которым будут оснащены смартфоны Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro. Выпуск этих моделей должен состояться уже в этом году.

Блок камер имеет очертание круга. В то же время он выполнен в виде прямоугольного модуля, что, как отмечают эксперты, выделяет «очень любопытный дизайн».

Поверхность модуля покрывает стекло. Оно закрывает объективы камер от засорения и механических повреждений. Блок имеет круглую форму. Такой дизайн уже появлялся на моделях Huawei Mate 30 в прошлом году. В этой связи предложенный дизайн уже не рассматривается как абсолютно новый. Зато наличие преемственности от Mate 30 к серии Mate 40 не только прослеживается, но и указывает, что в Huawei продолжались разработки в этом направлении, поэтому можно ждать интересных решений.

«Живые» снимки блока камер Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro раскрыли секреты применения лидара и перископного модуля


Главная отличительная особенность нового решения - это вписание «круглого дизайна» в модуль квадратной формы. Это может указывать на то, что Huawei планирует сделать его универсальным и распространить применение в других моделях смартфонов.

Эксперты отмечают повсеместное присутствие метки «3D». Предположительно это указывает на наличие лидарного датчика ToF, позволяющего выстраивать высокоточные 3D-визуализации и использовать полученные с помощью сенсора данные для прикладных функций.



Отмечается, что у камеры Huawei Mate 30 Pro есть особый прямоугольный элемент, расположенный по центру между четырьмя объективами. Судя по форме, это будет выдвигающийся модуль, работающий по принципу перископа.

Интересно отметить, что новые снимки указывают на серьезные отличия в дизайне по сравнению с пиратскими снимками Mate 40, которые можно было видеть раньше. Прежние рендеры Mate 40 Pro также показывали наличие перископного модуля, но он располагался в нижнем левом углу, а не по середине, как сейчас.

«Живые» снимки блока камер Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro раскрыли секреты применения лидара и перископного модуля


Ранее в этом году появлялось сообщение, что смартфоны серии Huawei Mate 40 будут оснащаться основной камерой на 108 МП с улучшенной 9-элементной оптикой. Ожидается, что перископный объектив модели Pro будет предоставлять возможность получения 5-кратного оптического и 55-кратного цифрового зума.



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