ZTE официально запустила бюджетный смартфон под названием ZTE Blade V2020. Он обладает неплохими характеристиками, сохраняя при этом доступную цену. Новинка оснащена большим 6,82-дюймовым экраном с разрешением Full HD+.
Под капотом смартфона чипсет UNISOC SC9863A, который представляет собой SoC начального уровня с 8 ядрами ARM Cortex-A55 в двух кластерах и построен с использованием 28-нм технологического процесса HPC+. Он имеет встроенный чип 4G, который поддерживает TD-LTE, LTE FDD, WCDMA, TD-SCDMA, GSM и другие сетевые стандарты. На борту также есть графический процессор IMG8322.
Задняя камера ZTE V2020 представлена четырьмя сенсорами - это 16-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив, а также датчик макросъемки и датчик глубины по 2 мегапикселя каждый.
На борту смартфона аккумулятор емкостью 5000 мАч, который позволяет заряжать и другие устройства. Что касается программного обеспечения, то Blade V2020 работает на стоковой операционной системе Android 10. Кроме того, на борту установлен задний датчик отпечатков пальцев.
Что касается цены, то ZTE Blade V2020 доступен в одной версии на 128 ГБ встроенной памяти и доступен за $130 (9600 руб.).
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