Группа ученых из Медицинской школы Университета Питтсбурга провели исследование под руководством доктора Брайана Суффолетто, целью которого было создание методики, позволяющей оценивать степень опьянения человека по естественным параметрам его движений, например, при ходьбе.
В группу испытуемых попали люди в возрасте от 21 до 43 лет. В рамках исследования им предлагалось пить в течение семи часов эксперимента по небольшой дозе алкогольного коктейля, содержащего достаточное большое количество водки, чтобы поднять концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе до 0,2%. Напомним, что по законам США разрешенным пределом концентрации считается уровень, равный 0,08%.
На проведение эксперимента отводилось семь часов. Каждый час испытуемый выпивал предложенный ему алкогольный коктейль, повышая тем самым уровень алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе вплоть до предельной концентрации, равной 0,08%, и выше.
После принятия алкоголя у участников эксперимента брали пробу воздуха и проводили ее анализ на содержание алкоголя с помощью обычного алкотестера. Затем им предлагалось выполнить несложные задания: сделать 10 шагов вперед, развернуться и пройтись обратно. При этом на поясе каждому испытуемому закреплялся смартфон.
В ходе теста использовалось приложение, полученное с портала научных программных разработок Phyphox. Используя встроенный акселерометр и гироскоп, приложение отслеживало степень раскачивания испытуемого при ходьбе. Оценки проводились по всем направления - из стороны в сторону, вверх и вниз, вперед и назад. Полученные данные сравнивались с исходными измерениями, записанными на момент полной трезвости испытуемого.
По результатам эксперимента было определено, что программа позволяет с точностью до 90% определять состояния, когда уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает 0,08%.
В то же время, исследователи признают, что большинство пользователей не носят телефон на поясном ремне, хотя такое ношение позволяет с наибольшей точностью делать замеры возникающих ускорений. Исследователи планируют продолжить эксперимент и научиться точно выявлять закономерности для случаев, когда смартфон будут держать в руке или он будет лежать в кармане.
«Хотелось бы, чтобы через пять лет мир был устроен иначе. Чтобы люди, выходя с друзьями и употребляя алкоголь в опасном количестве, сразу получали бы предупреждение при первых же признаках нарушения в их координации. Это поможет остановиться или даже бросить пить, защитит от последствий принятия алкоголя в опасных дозах, не приводя к опасным инцидентам, возникающим при вождении автомобиля, проявлении межличностного насилия, совершении незащищенных половых контактов», - отметил Суффолетто.