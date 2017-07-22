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Xiaomi поделилась секретом быстрой беспроводной зарядки Xiaomi Mi 10 Ultra

20 августа 2020, 14:24




Представленный недавно смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra поразил индустрию возможностями своей быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Однако не стоит забывать, что и возможности беспроводной зарядки этого смартфона мощностью 50 Вт также оказались на высоте. Напомним, что с помощью беспроводной зарядки аккумулятор Xiaomi Mi 10 Ultra емкостью 4500 мАч можно полностью зарядить за 40 минут.

Xiaomi поделилась секретом быстрой беспроводной зарядки


Компания решила поделиться секретом, благодаря которому удалось добиться превосходства над остальными конкурентами. Решающим аспектом, который позволил китайскому технологическому гиганту создать эту технологию, было изменение расположения битов между катушкой и батареей. Другими словами преобразователи постоянного тока, которые используются для увеличения или уменьшения напряжения, в отличие от традиционной схемы размещения их последовательно, размещены параллельно друг другу.



Еще одним преимуществом такой компоновки стало то, что новая параллельная система стала более энергоэффективной. Обычные преобразователи энергоэффективны только на 97 процентов, поэтому их следует устанавливать последовательно (97% * 97% = 94%). Но в случае с параллельной компоновкой потеря происходит только один раз с КПД 98,6 процента. Разница может показаться не очень большой, но всего лишь небольшое изменение может значительно увеличить тепловые характеристики.

Материалы, используемые в соединителях, также были изготовлены из высокопроводящего материала на основе графена, что также повысило эффективность. Кроме того, сама батарея была разделена на две половины по 2250 мАч для максимального увеличения скорости зарядки. Xiaomi также сосредоточилась на катушках, с технологией многожильной намотки, используемой для плотного переплетения проволоки в 5 слоев. Проще говоря, под новейшим флагманским телефоном компании скрывается множество хитроумных технологий.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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