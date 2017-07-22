Российский дистрибутор мобильной электроники и бытовой техники, компания diHouse, презентовала ручной пылесос Deerma Wireless Vacuum Cleaner VC20 plus. Это лёгкое беспроводное устройство выполнено в стильном лаконичном дизайне.
На борту новинки мощный двигатель с впечатляющими характеристиками, которые позволяют ему легко справляться с грязью и пылью. Так, максимальная скорость двигателя 30000 об/мин, а сила всасывания 8000 Па.
Щетка Deerma VC20 plus оснащена собственным электроприводом, обеспечивающим вращение со скоростью 3000 об/мин для более эффективного удаления загрязнений с напольного покрытия.
Также стоит отметить, что пылесос оснащен уникальным циклонным фильтром, благодаря которому он полностью очищает воздух от пыли и грязи, которая остаётся на дне пылесборника. Более тщательная фильтрация осуществляется с использованием HEPA-фильтра, удаляющего из воздуха даже мельчайшие частицы пыли.
Одного полного заряда аккумулятора хватит для уборки помещения площадью 120 м² или на 30 минут непрерывной работы. В комплектацию пылесоса входят 3 насадки: для пола, для дивана и для узких пространств.
Компактные размеры это модели позволят использовать ее везде, даже в автомобиле, а небольшой вес Deerma VC20 plus обеспечит уборку помещения без нагрузки на руки. Цена новинки всего 6 490 рублей.
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