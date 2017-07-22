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Анонс MSI Optix MAG342CQRV: 34-дюймовый игровой монитор с адаптивной синхронизацией

20 августа 2020, 15:57




MSI представила новый изогнутый игровой монитор Optix MAG342CQRV. Новинка оснащена 34-дюймовой панелью с разрешением 3440x1440 и частотой обновления 100 Гц. Монитор также поддерживает адаптивную синхронизацию.

Анонс MSI Optix MAG342CQRV


По сравнению с традиционной панелью 16:9, ультраширокая панель 21:9 увеличивает размер экрана, так что геймеры могут наслаждаться более широким углом обзора. Монитор может отображать несколько окон одновременно, тем самым значительно улучшая работу и эффективность игры.



Optix MAG342CQRV дополнительно усилен игровым OSD-приложением, которое позволяет управлять дисплеем. Вы даже можете настроить параметры отображения для различных программ в приложении, а затем оно автоматически применит предустановки, как только вы начнете использовать данное ПО. И последнее, но не менее важное: игровое экранное приложение позволяет использовать внутриигровые горячие клавиши для настройки параметров дисплея.

Анонс MSI Optix MAG342CQRV


На борту есть также специальное программное обеспечение, Gaming OSD App 2.0, благодаря которому монитор подсвечивает темные области там где это необходимо, что позволяет не прибегать к жесткому осветлению экрана, негативно влияющему на картинку.



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