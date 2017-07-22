В конце прошлого года Xiaomi запустила свои первые умные часы. Вскоре OPPO последовала ее примеру. Умные часы от Xiaomi по-прежнему доступны лишь в Китае, тогда как OPPO уже вышла на мировой рынок. Теперь же следующей китайской компанией, выпускающей умные часы, судя по всему, станет Vivo. Соответствующий патент компании демонстрирует циферблаты первых умных часов бренда.
Как и большинство патентов, этот был также впервые замечен LetsGoDigital. Vivo подала этот патент в апреле, и он был опубликован CNIPA (China National Intellectual Property Administration) 7 августа. Vivo запатентовала только два циферблата. На первом изображены синие и зеленые круги с логотипом vivo в центре. Согласно описанию в документе, круги будут меняться в соответствии с прогрессом цели пользователя. Это чем-то напоминает возможности Apple Watch.
С другой стороны, на втором циферблате есть аналоговые часы с жизненно важными деталями, такими как дата, счетчик шагов и еще две вещи, которые невозможно понять.
Эти циферблаты подтверждают, что грядущие умные часы Vivo будут иметь круглый дисплей - в отличие от тех же Xiaomi Mi Watch и OPPO Watch. Этот носимый аппарат уже получил сертификаты 3C и Bluetooth SIG. Следовательно, мы можем ожидать, что Vivo представит устройство в ближайшее время.
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