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Vivo совсем скоро представит свои первые умные часы

20 августа 2020, 16:16




В конце прошлого года Xiaomi запустила свои первые умные часы. Вскоре OPPO последовала ее примеру. Умные часы от Xiaomi по-прежнему доступны лишь в Китае, тогда как OPPO уже вышла на мировой рынок. Теперь же следующей китайской компанией, выпускающей умные часы, судя по всему, станет Vivo. Соответствующий патент компании демонстрирует циферблаты первых умных часов бренда.

Vivi совсем скоро представит свои первые умные часы


Как и большинство патентов, этот был также впервые замечен LetsGoDigital. Vivo подала этот патент в апреле, и он был опубликован CNIPA (China National Intellectual Property Administration) 7 августа. Vivo запатентовала только два циферблата. На первом изображены синие и зеленые круги с логотипом vivo в центре. Согласно описанию в документе, круги будут меняться в соответствии с прогрессом цели пользователя. Это чем-то напоминает возможности Apple Watch.



С другой стороны, на втором циферблате есть аналоговые часы с жизненно важными деталями, такими как дата, счетчик шагов и еще две вещи, которые невозможно понять.

Vivo совсем скоро представит свои первые умные часы


Эти циферблаты подтверждают, что грядущие умные часы Vivo будут иметь круглый дисплей - в отличие от тех же Xiaomi Mi Watch и OPPO Watch. Этот носимый аппарат уже получил сертификаты 3C и Bluetooth SIG. Следовательно, мы можем ожидать, что Vivo представит устройство в ближайшее время.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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