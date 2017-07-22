Western Digital представила сегодня новый твердотельный накопитель My Passport под брендом WD емкостью до 2 Тбайт. Новинка выполнена в изящном металлическом корпусе и обеспечивает отличную скорость обмена данными благодаря технологии NVMe.
Как отмечает производитель, новый твердотельный накопитель My Passport будет отличным помощником прежде всего для создателей контента, поскольку благодаря высокой скорости передачи данных они легко смогут перемещать и редактировать экономя свое драгоценное время.
Скорость чтения новинки до 1050 Мбайт/c, а скорость записи до 1000 Мбайт/c. Защищенное паролем аппаратное шифрование AES с длиной ключа 256 бит для защиты ценного контента без лишних хлопот. На борту есть встроенная защита от ударов и вибрации, защита от падения с высоты до 1,98 метра. Встроенное ПО2 облегчает резервное копирование тяжелых файлов на ваш накопитель или в сервисный профиль в облаке. Накопитель поддерживает USB 3.2 Gen2 с кабелем USB-C и адаптером USB-A. Он готов к использованию прямо из коробки и совместим с Mac и ПК.
Твердотельный накопитель My Passport от WD был разработан с нуля для обеспечения надежной производительности с добавлением крупинки роскоши как во внешний вид, так и во внутреннее устройство. Рельефный металлический дизайн объединяет в себе стиль и надежность. Накопитель приятно лежит в руке и удобно помещается в сумку или карман. Модель представлена в нескольких цветах, включая серый, синий, красный и золотой. Пользователи смогут выбрать то оформление, которое лучше всего отражает их индивидуальность и стиль.
SSD-накопитель My Passport поставляется с пятилетней ограниченной гарантией и доступен для заказа в объемах 500 Гбайт и 1 Тбайт в сером цвете по всему миру в отдельных интернет-магазинах и рознице, дополнительные цвета и объемы появятся позже в этом году.
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