РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Новый твердотельный накопитель WD My Passport совмещает в себе высокие скорости и уникальный дизайн

20 августа 2020, 16:44




Western Digital представила сегодня новый твердотельный накопитель My Passport под брендом WD емкостью до 2 Тбайт. Новинка выполнена в изящном металлическом корпусе и обеспечивает отличную скорость обмена данными благодаря технологии NVMe.

WD My Passport


Как отмечает производитель, новый твердотельный накопитель My Passport будет отличным помощником прежде всего для создателей контента, поскольку благодаря высокой скорости передачи данных они легко смогут перемещать и редактировать экономя свое драгоценное время.


Скорость чтения новинки до 1050 Мбайт/c, а скорость записи до 1000 Мбайт/c. Защищенное паролем аппаратное шифрование AES с длиной ключа 256 бит для защиты ценного контента без лишних хлопот. На борту есть встроенная защита от ударов и вибрации, защита от падения с высоты до 1,98 метра. Встроенное ПО2 облегчает резервное копирование тяжелых файлов на ваш накопитель или в сервисный профиль в облаке. Накопитель поддерживает USB 3.2 Gen2 с кабелем USB-C и адаптером USB-A. Он готов к использованию прямо из коробки и совместим с Mac и ПК.

WD My Passport


Твердотельный накопитель My Passport от WD был разработан с нуля для обеспечения надежной производительности с добавлением крупинки роскоши как во внешний вид, так и во внутреннее устройство. Рельефный металлический дизайн объединяет в себе стиль и надежность. Накопитель приятно лежит в руке и удобно помещается в сумку или карман. Модель представлена в нескольких цветах, включая серый, синий, красный и золотой. Пользователи смогут выбрать то оформление, которое лучше всего отражает их индивидуальность и стиль.

SSD-накопитель My Passport поставляется с пятилетней ограниченной гарантией и доступен для заказа в объемах 500 Гбайт и 1 Тбайт в сером цвете по всему миру в отдельных интернет-магазинах и рознице, дополнительные цвета и объемы появятся позже в этом году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Silicon Power Bolt B80 512GB. Портативный твердотельный накопитель Silicon Power Bolt B80 512GB выделяется своим футуристичным дизайном и защитой военного образца. Но это лишь малая часть его достоинств. Подробнее об этом читайте в статье "Silicon Power Bolt B80 512GB: обзор и тест необычного портативного SSD".

Читайте также:

  • Институт головного и спинного мозга в Париже выбрал OpenFlex-решение Western Digital для оснащения своей инфраструктуры
  • QNAP TS‑x53D: новое семейство сетевых хранилищ для умного дома
  • Rethink Data (IDC/Seagate): 2/3 накопленных данных не используются компаниями
  • HP выпустила 2,5-дюймовые SSD серии S750
  • TEAMGROUP представила новый 2,5-дюймовый твердотельный накопитель

    • предыдущая новость
    Vivo совсем скоро представит свои первые умные часы

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Wondershare Filmora9 – простота использования и освоения Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей
    Лучший блок питания Лучший монитор Главные новости за неделю Получите пожизненную лицензию на Windows 10 Pro всего за 1047 рублей Обзор смартфона Vivo X50
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 августа, 2020

    Новый твердотельный накопитель WD My Passport совмещает в себе высокие скорости и уникальный дизайн

    Vivo совсем скоро представит свои первые умные часы

    Анонс MSI Optix MAG342CQRV: 34-дюймовый игровой монитор с адаптивной синхронизацией

    Анонс Deerma Wireless Vacuum Cleaner VC20 plus: невероятно мощный и компактный пылесос

    Xiaomi поделилась секретом быстрой беспроводной зарядки Xiaomi Mi 10 Ultra

    Смартфон поможет предупредить об опьянении без специальных тестов

    Анонс ZTE Blade V2020: бюджетник с большим дисплеем и емким аккумулятором

    «Живые» снимки блока камер Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro раскрыли секреты применения лидара и перископного модуля

    Huawei может выпустить первый в мире складной смартфон со стилусом

    19 августа, 2020

    Появилась утечка об умных часах из осенней коллекции Fitbit - модели Sense, Versa 3 и Inspire 2

    Смартфоны BlackBerry вернутся уже в следующем году

    SiriusXM и RapidSOS объявили о партнерстве по созданию платформы экстренной помощи при авариях на дорогах

    Huawei представила свою первую серию бизнес-ноутбуков Huawei MateBook B

    ZTE «призналась», в каких технологиях она была первой в мире

    В России стартуют продажи доступного смартфона DOOGEE N20 PRO для блогеров

    Huawei ведет разработку смартфона с полноэкранным сканером отпечатков и подэкранной селфи-камерой

    Huawei представила два компактных и производительных ноутбука серии MateBook

    Анонс Huawei MateBook X 2020: ультратонкий производительный ноутбук с чувствительным трекпадом

    Разработчики Xiaomi объяснили, как им удалось сделать OLED-телевизор Mi TV Lux прозрачным

    18 августа, 2020

    Обновление Google Maps упрощает просмотр реального ландшафта местности

    ССЫЛКИ