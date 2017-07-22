РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Слухи: HONOR готовится выпустить дешевый 5G-смартфон

20 августа 2020, 18:30




Ожидается, что HONOR очень скоро выпустит свои игровые ноутбуки HUNTER и часы GS Pro. Но похоже, что у бренда есть еще один продукт в запасе. Устройство представляет собой загадочный смартфон 5G с номерами моделей NZA-AN00 и NZA-TN00 соответственно.

HONOR готовится выпустить дешевый 5G-смартфон


Два варианта одного и того же телефона недавно были сертифицированы китайской телекоммуникационной регуляторной компанией TENAA. Списки также показывают некоторые из основных спецификаций этого телефона, а также живые фотографии со всех сторон.


Согласно этим данным, предстоящий смартфон HONOR (NZA-AN00 / NZA-TN00) будет поддерживать 5G и работать на 2,0 ГГц восьмиядерном чипсете. Он будет доступен в двух конфигурациях хранения - 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ +128 ГБ с поддержкой карт microSD до 512 ГБ.

Смартфон получит 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 1600 x 720 пикселей (HD+). Основная камеру будет представлена тремя сенсорами. Другие функции включают в себя Android 10, 3,5-мм разъем для наушников, датчик силы тяжести, датчик приближения, датчик освещенности, боковой датчик отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Все вышеперечисленные характеристики предполагают, что возможно этот смартфон станет самым дешевым 5G-смартфоном от HONOR. Но, как говорится, поживем увидим.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

Читайте также:

  • Xiaomi поделилась секретом быстрой беспроводной зарядки Xiaomi Mi 10 Ultra
  • Анонс ZTE Blade V2020: бюджетник с большим дисплеем и емким аккумулятором
  • Huawei может выпустить первый в мире складной смартфон со стилусом
  • Смартфоны BlackBerry вернутся уже в следующем году
  • В России стартуют продажи доступного смартфона DOOGEE N20 PRO для блогеров

    • следующая новость
    Анонс OPPO A53: первый в мире смартфон на чипсете Snapdragon 460

    предыдущая новость
    Новый твердотельный накопитель WD My Passport совмещает в себе высокие скорости и уникальный дизайн

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Wondershare Filmora9 – простота использования и освоения Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей
    Лучший блок питания Лучший монитор Главные новости за неделю Получите пожизненную лицензию на Windows 10 Pro всего за 1047 рублей Обзор смартфона Vivo X50
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 августа, 2020

    Microsoft добавила поддержку Encrypted DNS в свой браузер Edge Canary

    Разработчики PS5 рассказали, как контроллер DualSense меняет игровой процесс

    Анонс OPPO A53: первый в мире смартфон на чипсете Snapdragon 460

    Слухи: HONOR готовится выпустить дешевый 5G-смартфон

    Новый твердотельный накопитель WD My Passport совмещает в себе высокие скорости и уникальный дизайн

    Vivo совсем скоро представит свои первые умные часы

    Анонс MSI Optix MAG342CQRV: 34-дюймовый игровой монитор с адаптивной синхронизацией

    Анонс Deerma Wireless Vacuum Cleaner VC20 plus: невероятно мощный и компактный пылесос

    Xiaomi поделилась секретом быстрой беспроводной зарядки Xiaomi Mi 10 Ultra

    Смартфон поможет предупредить об опьянении без специальных тестов

    Анонс ZTE Blade V2020: бюджетник с большим дисплеем и емким аккумулятором

    «Живые» снимки блока камер Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro раскрыли секреты применения лидара и перископного модуля

    Huawei может выпустить первый в мире складной смартфон со стилусом

    19 августа, 2020

    Появилась утечка об умных часах из осенней коллекции Fitbit - модели Sense, Versa 3 и Inspire 2

    Смартфоны BlackBerry вернутся уже в следующем году

    SiriusXM и RapidSOS объявили о партнерстве по созданию платформы экстренной помощи при авариях на дорогах

    Huawei представила свою первую серию бизнес-ноутбуков Huawei MateBook B

    ZTE «призналась», в каких технологиях она была первой в мире

    В России стартуют продажи доступного смартфона DOOGEE N20 PRO для блогеров

    Huawei ведет разработку смартфона с полноэкранным сканером отпечатков и подэкранной селфи-камерой

    ССЫЛКИ