Ожидается, что HONOR очень скоро выпустит свои игровые ноутбуки HUNTER и часы GS Pro. Но похоже, что у бренда есть еще один продукт в запасе. Устройство представляет собой загадочный смартфон 5G с номерами моделей NZA-AN00 и NZA-TN00 соответственно.
Два варианта одного и того же телефона недавно были сертифицированы китайской телекоммуникационной регуляторной компанией TENAA. Списки также показывают некоторые из основных спецификаций этого телефона, а также живые фотографии со всех сторон.
Согласно этим данным, предстоящий смартфон HONOR (NZA-AN00 / NZA-TN00) будет поддерживать 5G и работать на 2,0 ГГц восьмиядерном чипсете. Он будет доступен в двух конфигурациях хранения - 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ +128 ГБ с поддержкой карт microSD до 512 ГБ.
Смартфон получит 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 1600 x 720 пикселей (HD+). Основная камеру будет представлена тремя сенсорами. Другие функции включают в себя Android 10, 3,5-мм разъем для наушников, датчик силы тяжести, датчик приближения, датчик освещенности, боковой датчик отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 5000 мАч.
Все вышеперечисленные характеристики предполагают, что возможно этот смартфон станет самым дешевым 5G-смартфоном от HONOR. Но, как говорится, поживем увидим.
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