OPPO A53 сегодня тихо появился в продаже. Этот бюджетник стал первым в мире смартфоном на чипсете Qualcomm Snapdragon 460. Новинка имеет 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1600 x 720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 20:9.
Гаджет оснащен тройной камерой с 12-мегапиксельным основным сенсором, а также датчиком макросъемки и датчиком глубины по 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей. На задней панели также расположен сканер отпечатков пальцев.
Другие характеристики этого телефона включают 4 Гб оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, слот для карт microSD, 3,5-мм разъем для наушников, USB Type-C, ColorOS 7.2 на базе Android 10, аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки 18 Вт. Цена OPPO A53 - $169 (12 000 руб.).
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