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Анонс OPPO A53: первый в мире смартфон на чипсете Snapdragon 460

20 августа 2020, 19:04




OPPO A53 сегодня тихо появился в продаже. Этот бюджетник стал первым в мире смартфоном на чипсете Qualcomm Snapdragon 460. Новинка имеет 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1600 x 720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 20:9.

Анонс OPPO A53


Гаджет оснащен тройной камерой с 12-мегапиксельным основным сенсором, а также датчиком макросъемки и датчиком глубины по 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей. На задней панели также расположен сканер отпечатков пальцев.


Другие характеристики этого телефона включают 4 Гб оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, слот для карт microSD, 3,5-мм разъем для наушников, USB Type-C, ColorOS 7.2 на базе Android 10, аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки 18 Вт. Цена OPPO A53 - $169 (12 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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