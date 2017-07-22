С приближением запуска PlayStation 5 мы начинаем узнавать, как консоль изменит игровой процесс. Сегодня разработчики объяснили, как они используют адаптивные триггеры нового беспроводного контроллера PS5 DualSense и тактильную обратную связь.
В таких играх, как Deathloop, разработчики используют адаптивные триггеры, чтобы заставить игрока ощущать, как одно оружие отличается от другого. В Ghostwire: Tokyo адаптивные триггеры дают игрокам ощущение отдачи, а в Ratchet & Clank:Rift Apart адаптивный триггер используется при стрельбе из двуствольного дробовика. Когда игрок нажимает на курок, он будет стрелять из одного ствола и чувствовать сопротивление на полпути вниз по спусковому крючку. Если же нажать на спусковой крючок через это сопротивление, то стрельба начнется из обоих стволов одновременно.
Что касается тактильных возможностей DaulSense, то разработчики Demon's Souls использовали эту технологию, чтобы сделать игру более жесткой, темной и смертоносной. Игрок будет чувствовать каждый удар и сможет реагировать на игру еще быстрее. В Spider-Man: Miles Morales гаптика намекает на то, с какого направления идут атаки.
Разработчики обсуждали эти и другие тактильные и адаптивные триггерные возможности наряду с первой глобальной рекламой для PS5. Как говорится в этом объявлении, PS5 познакомит игроков с миром, где вы можете чувствовать силу под рукой.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".