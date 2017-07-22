Известно, что Microsoft ведет сейчас разработку нового браузера Microsoft Edge Canary, в основе которого будет использоваться движок Chromium. Но, оказывается, это не единственная инновация, которую Microsoft собирается попробовать, чтобы сделать новый продукт привлекательным для пользователей. Новая функция - это поддержка Encrypted DNS (Зашифрованный DNS).
Encrypted DNS - это довольно неоднозначная технология. Она предоставляет пользователям Интернета гораздо большую конфиденциальность, чем любые другие из существующих на сегодняшний день программных средств.
Секрет неуязвимости Encrypted DNS состоит в предоставлении пользователям возможности сохранять конфиденциальность не только для содержимого передаваемого веб-трафика, но и для места его назначения. Перехватывая данные по сети, хакер или враждебная служба не смогут узнать, откуда данные отправлены и куда направляются. Вся информация одномоментно раскрывается только на узлах сети и снова шифруется, лишая хакеров малейшей возможности для восстановления передаваемых данных.
Технология Encrypted DNS позволяет скрывать поиск адресов DNS даже в защищенном трафике HTTPS. До сих пор поиск адресов DNS можно было производить просмотром содержащегося внутри текста - адреса передаются там в виде обычного текста. В результате нынешний интернет-провайдер имеет возможность, например, легко получить полный список посещаемых веб-страниц для любого пользователя, который подключен к нему. Переход на Encrypted DNS изменит картину полностью.
В то же время против попытки внедрения Encrypted DNS уже выступили некоторые эксперты. Они выразили обеспокоенность тем, что внедрение этого мощного механизма не позволит интернет-провайдерам блокировать веб-сайты и лишит их возможности защищать уязвимых пользователей.
Тем не менее, похоже, Microsoft собирается внедрить эту технологию в Edge Canary. Об этом можно судить, передают эксперты, по сборке Edge Canary 86.0.612.0. Там появилась новая функция Secure DNS и предлагается ряд альтернативных поставщиков, готовых поддерживать передачу трафика с применением Encrypted DNS.