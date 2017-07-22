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App Attest поможет поставить заслон в iOS 14 на пути пиратского применения взломанного софта

20 августа 2020, 21:33




Компания Apple собирается представить новую функцию для контроля подключаемых приложений, нарастив свою фирменную платформу DeviceCheck новым набором функциональных средств, получившим название App Attest. Они появятся в новой версии iOS 14, разрабатываемой для устройств линейки iPhone, iPod Touch и HomePod. Анонс iOS 14 состоялся на WWDC 22 июня 2020 года, официальный запуск должен состояться осенью этого года.

Набор функциональных инструментов DeviceCheck впервые был представлен в iOS 11. Одно из назначений этого фреймворка - помочь разработчикам избавиться от угрозы мошеннического использования приложений.

В новой версии iOS 14 Apple собирается добавить новый API. Новый набор программных средств под названием App Attest, будет предназначен для рения тех же задач, что и DeviceCheck - сократить число случаев ненадлежащего обращения к серверам разработчика, когда они принимают обращения от взломанных приложений как совершенно нормальные.

App Attest в iOS 14 поможет поставить заслон на пути пиратского взломанного софта


В документации для разработчиков Apple отмечает, что иногда случается, что в компьютер пользователя попадают приложения в обход App Store. Эти программы могут быть предварительно взломаны за пределами App Store. В них вносятся изменения, что наделяет такие приложения неавторизованными функциями, такими как присутствие «обходных чит-кодов в играх, удаление рекламы или доступ к премиум-контенту».

Внедрение подобных функций небезопасно для пользователей. Но страдают от них в первую очередь разработчики приложений, которые не получают дохода. Пользователи имеют возможность обходить те запреты, которые разработчики устанавливают.



App Attest добавляет защиту от подобного рода проблем. Новая функция проверяет целостность приложения с помощью криптографического ключа. Убедившись, что этот криптографический ключ является надежным, разработчик теперь сможет быть уверенным, что обращающееся к его серверу приложение не было подделано. Таки проверки обычно делаются, прежде чем предоставить доступ к конфиденциальным данным.

Как отмечает Apple, «ни одна политика не может устранить все случаи мошенничества». В то же время App Attest само по себе тоже не может определить, было ли скомпрометировано ПО. Однако используя новую функцию вместе с платформой DeviceCheck, разработчики теперь могут получить больше информации, которая поможет им «контролировать риски».



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