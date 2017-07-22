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Lenovo представила новые беспроводные наушники Yoga с активным шумоподавлением

21 августа 2020, 10:30




Недавно Lenovo объявила о выпуске пяти новых ноутбуков серии Yoga. Теперь же под линейкой Yoga вышли новые беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Новые наушники Yoga ANC не отличаются от предшественника в том, что касается дизайна, однако функционал у новой модели стал значительно круче.

Lenovo представила новые беспроводные наушники Yoga


Новинка весит всего 214 грамм. Они используют гибридную цифровую технологию активного шумоподавления, поддерживает два уровня шумоподавления ANC и может обеспечить производительность шумоподавления до -30 дБ. Гарнитура может обеспечить до 14 часов воспроизведения музыки, однако вполне возможно с включенным активным шумоподавлением это время будет несколько меньше. Зарядить наушники можно всего за три часа с помощью USB-C.



Lenovo Yoga используют 40-миллиметровый титановый драйвер, имеют импеданс 32 Ом, диапазон частотной характеристики 20 Гц - 20 кГц и динамический диапазон до 110 дБ. Они также поддерживают соединение Bluetooth 5.0, а кодек Bluetooth поддерживает SBC, AAC, aptX, aptXLL, HP1.7, mSBC. Удивительно, но эта гарнитура также имеет встроенную звуковую карту и поддерживает USB-соединение.

Lenovo представила новые беспроводные наушники Yoga


Новинка появится в продаже в октябре текущего года и оценивается в $149 (11 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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