Недавно Lenovo объявила о выпуске пяти новых ноутбуков серии Yoga. Теперь же под линейкой Yoga вышли новые беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Новые наушники Yoga ANC не отличаются от предшественника в том, что касается дизайна, однако функционал у новой модели стал значительно круче.
Новинка весит всего 214 грамм. Они используют гибридную цифровую технологию активного шумоподавления, поддерживает два уровня шумоподавления ANC и может обеспечить производительность шумоподавления до -30 дБ. Гарнитура может обеспечить до 14 часов воспроизведения музыки, однако вполне возможно с включенным активным шумоподавлением это время будет несколько меньше. Зарядить наушники можно всего за три часа с помощью USB-C.
Lenovo Yoga используют 40-миллиметровый титановый драйвер, имеют импеданс 32 Ом, диапазон частотной характеристики 20 Гц - 20 кГц и динамический диапазон до 110 дБ. Они также поддерживают соединение Bluetooth 5.0, а кодек Bluetooth поддерживает SBC, AAC, aptX, aptXLL, HP1.7, mSBC. Удивительно, но эта гарнитура также имеет встроенную звуковую карту и поддерживает USB-соединение.
Новинка появится в продаже в октябре текущего года и оценивается в $149 (11 000 руб.).
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