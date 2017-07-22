Ну вот и Nokia вступила в клуб компаний, имеющих в своем портфеле собственную телевизионную приставку на Android. Новинка, получившая название Nokia Media Streamer, работает на Android 9.0 и способна транслировать контент в разрешении full HD (1920 x 1080 пикселей).
Под капотом устройства четырехъядерный чип, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. На борту поддержка двухдиапазонного Wi-Fi. Приставка поддерживает Dolby Digital Audio, а в комплекте с ней идет пульт дистанционного управления с Google Assistant, который позволит пользователям управлять своим телевизором с помощью голосовых команд.
Кроме того, Nokia объявила о партнерстве с ZEE5, в рамках которого устройство будет оснащено специальной горячей клавишей ZEE5, предоставляющей пользователям доступ к более чем 100 телевизионным каналам. На пульте также есть горячая клавиша для Netflix.
Nokia Media Streamer также оснащен Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц, встроенным Chromecast и Google Home. Nokia Media Streamer продается по цене $46 (3400 руб.).
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