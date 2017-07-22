Вопрос экономии энергии является приоритетным при разработке новых гаджетов и настольных систем. Этот вопрос не обошел стороной и Apple. Сообщается, что сейчас в компании ведется большая исследовательская работа, связанная с выявлением возможных путей экономии энергии и повышения удобства работы с компьютерными системами.
В компании ведется переоценка политик исполнения многих операций, в том числе возможности выдачи ответов на сетевые запросы, не выходя из режима низкого энергопотребления, в том числе находясь в спящем режиме.
Отмечается, что подобные решения применяются в Apple (и не только) уже давно. Например, компания давно предлагает использовать отслужившие свой активный срок настольные компьютеры Mac в качестве небольших домашних серверов. Там давно доступна опция настройки «Wake for network access». Ее включение позволяет устройству поддерживать сетевой обмен данными, оставаясь в режиме пониженного энергопотребления.
Однако разработчики Apple не хотят останавливаться на достигнутом. Недавно они подали заявку на патент "Control of a computer system in a power-down state" («Управление компьютерной системой в отключенном состоянии»). В нем описана новая парадигма пониженного энергопотребления для компьютерных систем, позволяющая выполнять краткосрочные, значимые прикладные операции за счет остатков доступной энергии, не переводя устройство в режим полной нагрузки.
Например, это может потребоваться при подключении настольных систем Mac к виртуальным сетевым службам. Благодаря этому можно будет вывести определенную информацию на дисплей. До сих пор для выполнения этих операций компьютер должен был «просыпаться». Это вызывало необходимость включения всего комплекса задач, связанных, например, с контролем конфиденциальности. В итоге получались дополнительные траты энергии.
Если удаленное устройство, требующее дистанционного управления, достаточно компактное, то у него всегда будет сравнительно небольшой запас накопленной в батарее энергии.
Идея Apple заключается в том, чтобы пересмотреть политики управления всем компьютерным парком и выявить области, когда можно заставить спящее устройство делать что-то минимальное с оставшимся зарядом батареи, не переходя в режим полного энергопотребления.
«Примерные задачи, выполняемые в состоянии выключения питания, могут включать: загрузку одного или нескольких файлов в удаленную компьютерную систему или наоборот, выгрузку определенного файла, удаление одного или нескольких файлов, доступ к устройствам ввода/вывода, отключение компьютерной системы, выполнение проверки памяти и т.д.».
По сути, речь идет о том, что удаленное устройство может работать как сервер, который будет постоянно отвечать на определенные запросы, но при этом не вынужден постоянно выходить из спящего режима. Это упростит, например, запуск почтового сервера Apple Mail и поможет улучшить правила обработки электронной почты Mac без необходимости постоянно держать компьютер в рабочем состоянии.