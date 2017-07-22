РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung уже начал работу над доступным складным Galaxy Z

21 августа 2020, 12:36




Samsung - единственная компания, которая продает складные смартфоны в больших масштабах. Южнокорейский технологический гигант уже выпустил четыре складных устройства - это Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Flip и Galaxy Z Flip 5G.

Samsung уже начал работу над доступным складным Galaxy Z


Ожидается, что еще два устройства - Galaxy Z Fold2 и Galaxy Z Fold2 5G - будут запущены в следующем месяце. Но ни одно из них не является доступным. Следовательно, чтобы привлечь больше клиентов, компании необходимо предложить рынку бюджетный складной смартфон.



Мы уже не в первый раз слышим о доступном складном телефоне от Samsung. В конце июня сообщалось, что компания перенесла запуск этого телефона на 2021 год. Точное маркетинговое название этого продукта -загадка.

Но теперь эксклюзивная утечка от SamMobile показывает, что этот смартфон носит номер модели SM-F415. Для тех, кто не знает, Samsung использует индекс SM-Fxxx для своих складных смартфонов. Кроме того, согласно утечке, этот телефон будет иметь на борту 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти.

К сожалению, это единственная информация, которую пока удалось раздобыть. Неизвестно, насколько цена этого складного смартфона будет ниже стоимости остальных моделей. Возможно, Samsung придется для этого использовать более простой чипсет и датчики изображения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".


Читайте также:

  • Планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и S7+: новые помощники для работы, игр и творчества
  • Новый Samsung Galaxy Z Fold 2 выглядит в разы лучше предшественника
  • Samsung представила флагманы Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra
  • Samsung Galaxy M51 получит аккумулятор емкостью 7000 мАч и 25-Вт быструю зарядку
  • Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A32 с поддержкой 5G появится к концу этого года

    • следующая новость
    В Flight Simulator из-за ошибки появился 212-этажный небоскреб

    предыдущая новость
    Apple создает новую систему управления «спящим» компьютером Mac

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Wondershare Filmora9 – простота использования и освоения Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей
    Лучший блок питания Лучший монитор Главные новости за неделю Получите пожизненную лицензию на Windows 10 Pro всего за 1047 рублей Обзор смартфона Vivo X50
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 августа, 2020

    Apple доминирует на рынке носимых устройств

    Oculus VR обязало регистрироваться через Facebook с угрозой потери доступа к VR-играм и приложениям

    В Flight Simulator из-за ошибки появился 212-этажный небоскреб

    Samsung уже начал работу над доступным складным Galaxy Z

    Apple создает новую систему управления «спящим» компьютером Mac

    Nokia выпустила собственную ТВ-приставку

    Lenovo представила новые беспроводные наушники Yoga с активным шумоподавлением

    20 августа, 2020

    App Attest поможет поставить заслон в iOS 14 на пути пиратского применения взломанного софта

    Microsoft добавила поддержку Encrypted DNS в свой браузер Edge Canary

    Разработчики PS5 рассказали, как контроллер DualSense меняет игровой процесс

    Анонс OPPO A53: первый в мире смартфон на чипсете Snapdragon 460

    Слухи: HONOR готовится выпустить дешевый 5G-смартфон

    Новый твердотельный накопитель WD My Passport совмещает в себе высокие скорости и уникальный дизайн

    Vivo совсем скоро представит свои первые умные часы

    Анонс MSI Optix MAG342CQRV: 34-дюймовый игровой монитор с адаптивной синхронизацией

    Анонс Deerma Wireless Vacuum Cleaner VC20 plus: невероятно мощный и компактный пылесос

    Xiaomi поделилась секретом быстрой беспроводной зарядки Xiaomi Mi 10 Ultra

    Смартфон поможет предупредить об опьянении без специальных тестов

    Анонс ZTE Blade V2020: бюджетник с большим дисплеем и емким аккумулятором

    «Живые» снимки блока камер Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro раскрыли секреты применения лидара и перископного модуля

    ССЫЛКИ