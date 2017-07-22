Samsung - единственная компания, которая продает складные смартфоны в больших масштабах. Южнокорейский технологический гигант уже выпустил четыре складных устройства - это Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Flip и Galaxy Z Flip 5G.
Ожидается, что еще два устройства - Galaxy Z Fold2 и Galaxy Z Fold2 5G - будут запущены в следующем месяце. Но ни одно из них не является доступным. Следовательно, чтобы привлечь больше клиентов, компании необходимо предложить рынку бюджетный складной смартфон.
Мы уже не в первый раз слышим о доступном складном телефоне от Samsung. В конце июня сообщалось, что компания перенесла запуск этого телефона на 2021 год. Точное маркетинговое название этого продукта -загадка.
Но теперь эксклюзивная утечка от SamMobile показывает, что этот смартфон носит номер модели SM-F415. Для тех, кто не знает, Samsung использует индекс SM-Fxxx для своих складных смартфонов. Кроме того, согласно утечке, этот телефон будет иметь на борту 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти.
К сожалению, это единственная информация, которую пока удалось раздобыть. Неизвестно, насколько цена этого складного смартфона будет ниже стоимости остальных моделей. Возможно, Samsung придется для этого использовать более простой чипсет и датчики изображения.
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