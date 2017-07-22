Новый симулятор от Microsoft под названием Flight Simulator - это поистине гигантская игра с открытым миром, где игроку предоставлены неограниченные возможности. О размерах игрового мира говорит даже тот факт, что сама игра умешается на десяти DVD-дисках.
Пользователи авиасимулятора недавно обнаружили необычную достопримечательность: 212-этажный монолит, возвышающийся над ничем не примечательным пригородом Мельбурна, Австралия.
После некоторых поисков игроки симулятор разобрались откуда взялась огромная башня в скромном малоэтажном районе. Как выяснилось при разработке игрового мира были использованы данные из OpenStreetMap, где была допущена ошибка. Это самое здание было обозначено, как 212 этажное, а не двухэтажное. Затем в OpenStreetMap эту ошибку исправили, но уже после того, как данные были использованы в игре.
Издание Engadget связалось с Microsoft, чтобы узнать , планирует ли компания удалить здание из Flight Simulator. Ответ журналисты пока не получили. С другой стороны, зачем убирать такую интересную достопримечательность, пусть даже и появившуюся в игре из-за ошибки.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".