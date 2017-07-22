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Oculus VR обязало регистрироваться через Facebook с угрозой потери доступа к VR-играм и приложениям

21 августа 2020, 13:36




Американская компания Oculus VR, известная на рынке прежде всего своими разработками в области аппаратного и программного обеспечения для виртуальной реальности и выпуском одного из самого популярных VR-гаджетов - гарнитуры виртуальной реальности Oculus, объявила, что для использования всех устройств Oculus в будущем их владельцам потребуется указывать при регистрации свою учетную запись в Facebook.

Перейти на новые правила учета планируется в два этапа.

Oculus VR обязало регистрироваться через Facebook с угрозой потери доступа к VR-играм и приложениям


На первом этапе обновленные требования затронут только новых пользователей Oculus. Им потребуется сразу указывать при регистрации свою учетную запись в Facebook. Эти правила вводятся, начиная с октября. Второй этап будет связан с тем, что пользователям будет предложено объединить уже существующие в Oculus регистрации с Facebook. Этот этап планируется завершить к 2023 году. После этого все учетные записи пользователей устройств Oculus будут объединены с учетной системой Facebook.

Как говорится в сообщении, 1 октября 2020 года «всем, кто впервые использует устройство Oculus, потребуется войти в систему с учетной записью Facebook». Если же у пользователя уже есть устройство Oculus, но ранее (до октября 2020 года) он еще не открывал коробку, то это требование будет распространяться также и на них.



Для остальных пользователей устройств Oculus, которые ранее уже зарегистрировали свою учетную запись Oculus, пока никаких изменений не намечается. Им будет предложена просто «возможность войти в систему через Facebook и объединить свои учетные записи Oculus и Facebook», которой они должны воспользоваться до 1 января 2023 года.

Дополнительно Oculus отметила, что если пользователь не захочет объединять свои учетные записи, то он сможет использовать свою учетную запись Oculus в течение двух лет. Но начиная с 1 января 2023 года его учетная запись Oculus перестанет получать полную поддержку со стороны Oculus.

В результате прекращения доступа «нерадивые» пользователи лишатся возможности использовать облачные услуги и ПО компании. Это приведет к тому, что «оборудование Oculus перестанет работать в полную силу». Полная функциональность означает использование сервисов Oculus/Facebook и доступ к магазину приложений. В наибольшей степени это коснется поддержки игр и приложений.



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