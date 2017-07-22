Несмотря на падение рынка носимых устройств в 2020 году из-за пандемии коронавируса, Apple Watch по-прежнему демонстрируют высокие продажи. Согласно данным аналитиков, носимые устройства от Apple доминируют на рынке умных часов в 2020 году. Особенн на ура расходится Apple Watch Series 5.
В первой половине 2020 года на долю серии Apple Watch приходилось примерно 51,4 процента выручки мирового рынка умных часов. Другими словами, на долю одного только предложения компании приходилось более половины всего рынка.
Кроме того, ни один другой OEM-производитель даже близко не подошел к доминированию Apple, а продукты Garmin и Huawei заняли второе и третье места с 9,4% и 8,3% соответственно. Другими словами, производитель iPhone уверенно лидировал в первой половине этого года. В то время как пандемия замедлила развитие отрасли, глобальный рынок умных часов все еще демонстрировал 20-процентный рост в годовом исчислении и, как ожидается, будет расти еще больше в ближайшем будущем.
По оценкам Counterpoint Research, в первой половине 2020 года было отгружено в общей сложности 42 миллиона умных часов. Примечательно, что продажи Apple Watch также выросли в Европе и Северной Америке на 22 процента, причем Apple Watch Series 5 стала самой продаваемой смарт-часами за этот период времени.
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