РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple доминирует на рынке носимых устройств

21 августа 2020, 13:56




Несмотря на падение рынка носимых устройств в 2020 году из-за пандемии коронавируса, Apple Watch по-прежнему демонстрируют высокие продажи. Согласно данным аналитиков, носимые устройства от Apple доминируют на рынке умных часов в 2020 году. Особенн на ура расходится Apple Watch Series 5.

Apple доминирует на рынке носимых устройств


В первой половине 2020 года на долю серии Apple Watch приходилось примерно 51,4 процента выручки мирового рынка умных часов. Другими словами, на долю одного только предложения компании приходилось более половины всего рынка.


Кроме того, ни один другой OEM-производитель даже близко не подошел к доминированию Apple, а продукты Garmin и Huawei заняли второе и третье места с 9,4% и 8,3% соответственно. Другими словами, производитель iPhone уверенно лидировал в первой половине этого года. В то время как пандемия замедлила развитие отрасли, глобальный рынок умных часов все еще демонстрировал 20-процентный рост в годовом исчислении и, как ожидается, будет расти еще больше в ближайшем будущем.

Apple доминирует на рынке носимых устройств


По оценкам Counterpoint Research, в первой половине 2020 года было отгружено в общей сложности 42 миллиона умных часов. Примечательно, что продажи Apple Watch также выросли в Европе и Северной Америке на 22 процента, причем Apple Watch Series 5 стала самой продаваемой смарт-часами за этот период времени.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

Читайте также:

  • Vivo совсем скоро представит свои первые умные часы
  • Анонс Deerma Wireless Vacuum Cleaner VC20 plus: невероятно мощный пылесос для своих компактных размеров
  • Появилась утечка об умных часах из осенней коллекции Fitbit - модели Sense, Versa 3 и Inspire 2
  • SiriusXM и RapidSOS объявили о партнерстве по созданию платформы экстренной помощи при авариях на дорогах
  • Утечка: умные очки Huawei x Gentle Monster второго поколения уже готовы

    • предыдущая новость
    Oculus VR обязало регистрироваться через Facebook с угрозой потери доступа к VR-играм и приложениям

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Wondershare Filmora9 – простота использования и освоения Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей
    Лучший блок питания Лучший монитор Главные новости за неделю Получите пожизненную лицензию на Windows 10 Pro всего за 1047 рублей Обзор смартфона Vivo X50
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 августа, 2020

    Apple доминирует на рынке носимых устройств

    Oculus VR обязало регистрироваться через Facebook с угрозой потери доступа к VR-играм и приложениям

    В Flight Simulator из-за ошибки появился 212-этажный небоскреб

    Samsung уже начал работу над доступным складным Galaxy Z

    Apple создает новую систему управления «спящим» компьютером Mac

    Nokia выпустила собственную ТВ-приставку

    Lenovo представила новые беспроводные наушники Yoga с активным шумоподавлением

    20 августа, 2020

    App Attest поможет поставить заслон в iOS 14 на пути пиратского применения взломанного софта

    Microsoft добавила поддержку Encrypted DNS в свой браузер Edge Canary

    Разработчики PS5 рассказали, как контроллер DualSense меняет игровой процесс

    Анонс OPPO A53: первый в мире смартфон на чипсете Snapdragon 460

    Слухи: HONOR готовится выпустить дешевый 5G-смартфон

    Новый твердотельный накопитель WD My Passport совмещает в себе высокие скорости и уникальный дизайн

    Vivo совсем скоро представит свои первые умные часы

    Анонс MSI Optix MAG342CQRV: 34-дюймовый игровой монитор с адаптивной синхронизацией

    Анонс Deerma Wireless Vacuum Cleaner VC20 plus: невероятно мощный и компактный пылесос

    Xiaomi поделилась секретом быстрой беспроводной зарядки Xiaomi Mi 10 Ultra

    Смартфон поможет предупредить об опьянении без специальных тестов

    Анонс ZTE Blade V2020: бюджетник с большим дисплеем и емким аккумулятором

    «Живые» снимки блока камер Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro раскрыли секреты применения лидара и перископного модуля

    ССЫЛКИ