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Apple планирует снизить стоимость iPhone 12 за счет более дешевых аккумуляторов

21 августа 2020, 14:52




Выход Apple iPhone 12 должен состояться уже в ближайшее время и естественно, что в сети появляется множество спекуляций на эту тему. Последние слухи говорят о том, что Apple, возможно, решит компенсировать некоторые затраты на 5G, оснастив эти смартфоны более дешевыми аккумуляторами.

Apple планирует снизить стоимость iPhone 12


Серия iPhone 12 станет первой от Apple, которая включает в себя смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения. Тем не менее, телефоны с поддержкой 5G, как известно, дороже, чем их аналоги 4G LTE. Аналитики предсказывают, что стоимость iPhone может вырасти на сумму от 85 до 135 долларов из-за оснащения смартфона оборудованием для поддержки 5G.



По-видимому, Apple оказывает давление на своих поставщиков, чтобы попытаться снизить стоимость запчастей, и будет использовать более простую конструкцию батареи, чтобы снизить общую стоимость серии iPhone 12. Согласно слухам, аккумулятор смартфонов предстоящей серии будет меньше.

Apple планирует снизить стоимость iPhone 12


Это позволило бы Apple снизить затраты на батарею на 40-50 процентов по сравнению с iPhone 11. К сожалению, это все еще неподтвержденный слухи, так что стоит относиться к ним с изрядной долей скептицизма.


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