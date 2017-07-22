Выход Apple iPhone 12 должен состояться уже в ближайшее время и естественно, что в сети появляется множество спекуляций на эту тему. Последние слухи говорят о том, что Apple, возможно, решит компенсировать некоторые затраты на 5G, оснастив эти смартфоны более дешевыми аккумуляторами.
Серия iPhone 12 станет первой от Apple, которая включает в себя смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения. Тем не менее, телефоны с поддержкой 5G, как известно, дороже, чем их аналоги 4G LTE. Аналитики предсказывают, что стоимость iPhone может вырасти на сумму от 85 до 135 долларов из-за оснащения смартфона оборудованием для поддержки 5G.
По-видимому, Apple оказывает давление на своих поставщиков, чтобы попытаться снизить стоимость запчастей, и будет использовать более простую конструкцию батареи, чтобы снизить общую стоимость серии iPhone 12. Согласно слухам, аккумулятор смартфонов предстоящей серии будет меньше.
Это позволило бы Apple снизить затраты на батарею на 40-50 процентов по сравнению с iPhone 11. К сожалению, это все еще неподтвержденный слухи, так что стоит относиться к ним с изрядной долей скептицизма.
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