Parallels объявила о выпуске новой версии Parallels Desktop 16. В компании подчёркивают, что разработка продукта велась в тесном сотрудничестве с Apple, благодаря чему он получил поддержку macOS Big Sur и целый ряд новых функций интеграции Mac и Windows для максимально полного воссоздания среды Windows на платформе Mac.
Среди главных особенностей Parallels Desktop 16 можно отметить до 2-х раз более быстрый запус, до 20% более быструю работу DirectX 11 и улучшенную графику по спецификации OpenGL 3 в ОС Windows и Linux. Компания заметно увеличила энергоэффективность, благодаря чему время работы от аккумулятора выросло почти до 10%. Новые жесты Multi-Touch для приложений Windows позволяют плавно масштабировать и вращать изображения на трекпаде, а среди настроек виртуальных машин появилась опция автоматического высвобождения неиспользуемого дискового пространства.
Нельзя не отметить и намного упростившуюся установку Windows 10 в среде Parallels Desktop. В частности, пользователи получили возможность одним кликом скачать триальную версию Windows, установить её с CD или DVD или перенести среду со старого ПК.
Что до пакета Parallels Toolbox, то здесь появилась функция «Время перерыва», напоминающая о необходимости сделать небольшой перерыв в работе, есть удобный «Конвертер единиц измерения» для Windows и для Mac, функции «Закрытие приложений» и «Окно сверху» для Windows, а также «Диспетчер окон» для Mac.
Несмотря на пандемию, Parallels продолжает активно развиваться и в других направлениях. Так, во время презентации в компании рассказали о тесном сотрудничестве с Google, благодаря которому Parallels станет первой сторонней компанией, выпустившей полноценное приложение для Chromebook.