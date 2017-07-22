Битва Epic Games против Apple еще далека от завершения. Выпустив пародию на рекламу Apple 1984 года, разработчик игр наносит еще один удар по технологическому гиганту и его пользователям. В компании анонсировали турнир #FreeFortnite, где сообщили о розыгрыше призов против Apple. Кроме того, в компании рассказали о том, что в следующем сезоне игры, который стартует 27 августа, пользователи IOS останутся не у дел.
Генеральный директор Epic Games Тим Суини уже давно критикует политику Apple в App Store и требует сокращения 30-процентной комиссии за покупки через магазин Apple. Но борьба его компании с технологическим гигантом началась только после того, как она предложила пользователям Fortnite на iOS скидки за покупки, сделанные непосредственно из Epic, а не в самой игре. Apple в отместку удалила игру из App Store.
Затем Epic подала в суд на Apple и попросила суд заставить Apple изменить свою политику в App Store. В частности, компания хочет, чтобы технический гигант уменьшил комиссию и и изменил правило, которое запрещает разработчикам продавать одни и те же услуги за пределами App Store. Через несколько дней после подачи иска Apple уведомила Epic о том, что она прекратит все учетные записи разработчиков и отключит компанию от своих инструментов разработки iOS и Mac. Epic подала еще один иск против компании, попросив суд остановить ее от использования инструментов разработчика.
Теперь же на грядущем турнире от Epic будут разыграны призы, направленные против Apple. То есть получить их смогут лишь участники, которые играют на устройствах никак с Apple не связанных. Epic подарит 1200 единиц игрового оборудования, включая игровой ноутбук Alienware, Samsung Galaxy Tab S7, OnePlus 8, PlayStation 4 Pro, Xbox One X и Nintendo Switch, лучшим игрокам.
Чтобы принять участие, игроки могут проверить вкладку "внутриигровое соревнование", чтобы узнать, в какое время начинается Кубок в их регионе. После начала турнира у них есть четыре часа, чтобы добраться до вершины, чтобы выиграть любое из этих устройств и наряд Tart Tycoon: скин с изображением фигуры Большого Брата с головой в форме яблока, которую Epic использовала в своей рекламной пародии 1984 года.
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